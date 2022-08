Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 27 août 2022. Un turn-over attendu à l’approche du marathon de matches, l’AS Monaco bête noire du PSG depuis quelques saisons et la fin de mercato agitée qui attend les Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le prochain marathon de matches qui attend le PSG. En effet, les Rouge & Bleu disputeront 7 rencontres en 21 jours. Après avoir installé le même onze lors des trois premières journées (à l’exception de Kylian Mbappé qui a manqué le premier match face à Clermont), Christophe Galtier devra opérer un turn-over. Et face aux Monégasques, Renato Sanches devrait profiter de la suspension de Vitinha pour connaître sa première titularisation avec les Rouge & Bleu. Et dès ce mercredi, lors du déplacement sur la pelouse du Toulouse FC, « Christophe Galtier ne pourra pas se tromper dans sa gestion de la rotation. » En effet, depuis le début de saison, le club de la capitale est épargné par les blessures, mais la prudence reste de mise, comme l’a rappelé le coach parisien en conférence de presse. Ainsi, il souhaitera apporter du sang neuf à son onze de départ sans pour autant bouleverser l’équilibre de son équipe. « Dans le discours qu’il a fait passer à ses troupes, le Français leur a demandé de ne pas tricher et de faire preuve de transparence s’ils ressentaient la moindre faiblesse physique », rapporte L’E.

Ainsi, la répartition du temps de jeu aura son importance dans cette saison 2022-2023 particulière, avec la Coupe du monde programmée en novembre-décembre. De ce fait, « la réduction du nombre de joueurs de l’effectif a aussi été pensée comme un moyen de limiter les états d’âme (…) Si Hugo Ekitike a dû parfois ronger son frein, ils sont encore peu nombreux à avoir exprimé un mal être. » Et ce marathon de matches va prochainement profiter à des joueurs comme Nordi Mukiele, Juan Bernat, Danilo Pereira, Renato Sanches, Pablo Sarabia et Hugo Ekitike.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Sanches, Nuno Mendes – Mbappé, Messi, Neymar

Le quotidien sportif indique également que la dernière semaine du mercato sera agitée et intense du côté du PSG. « Ça va beaucoup bouger. Il y a des joueurs chez nous en instance de départ et des joueurs qui attendent pour nous rejoindre. Nous verrons bien comment ça va finir. Nous avons identifié les postes où nous devons nous renforcer. Est-ce que ce sera fait ? Je ne sais pas », a notamment déclaré ce vendredi Christophe Galtier en conférence de presse. Côté arrivées, le coach parisien espère toujours trois recrues : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Ainsi, les dossiers Milan Skriniar (Inter Milan) et Fabian Ruiz (Napoli) sont toujours actifs, même si la piste du premier cité semble plus complexe désormais.

Concernant les départs, celui d’Ander Herrera vers l’Athletic Bilbao est toujours imminent. Pour Idrissa Gueye, Everton a repris les discussions avec le PSG. « Les derniers échanges ont été jugés positifs outre-Manche et une arrivée est de nouveau espérée d’ici la fin du mercato. » De son côté, Abdou Diallo espère toujours trouver une porte de sortie en Angleterre après avoir repoussé l’AC Milan. Pour Keylor Navas (Naples) et Leandro Paredes (Juventus), leurs dossiers pourraient trouver une issue assez rapidement alors qu’il faudra encore se montrer patient pour Mauro Icardi (Galatasaray). Enfin, concernant Layvin Kurzawa, Rafinha et Julian Draxler, « des solutions tardent à être trouvées. »

De son côté, Le Parisien évoque le prochain match du PSG face à l’AS Monaco, ce dimanche en conclusion de la 4e journée de Ligue 1 (20h45 sur Prime Video). Malgré un début d’exercice poussif, le club du Rocher reste la bête noire du PSG ces dernières saisons. Depuis l’arrivée de QSI en 2011-2012, les Rouge & Bleu n’ont pris que 50% des 54 points distribués face à l’ASM pour un total de 7 victoires, 6 nuls et 5 défaites, soit 27 points au total. Au Parc des Princes, le club de la capitale s’est imposé à trois reprises, pour quatre matches nuls et deux défaites. « Par comparaison, le PSG affiche sur la même période des scores de 65,2% contre l’OL, 66,7% contre Rennes, 68,2% contre Lille, 73% contre Nice et 77,8% contre l’OM. »

Mais pour le consultant de Prime Video, Benoît Cheyrou, si le PSG affiche le même niveau que lors des rencontres précédentes, l’AS Monaco n’aura aucune chance : « Franchement, il faudrait un miracle pour Monaco, s’il joue comme lors du dernier match face à Lens (défaite 1-4), pour qu’il ramène ne serait-ce qu’un point de Paris (…) Entre les deux équipes, c’est vraiment le grand écart. Si le PSG maintient son niveau actuel de discipline et de rigueur, et que le plaisir demeure, personne ne pourra leur résister et toutes les équipes en prendront cinq. Si Paris joue avec l’intensité du Trophée des Champions et des trois premiers matches de L1, même à 100%, ce sera compliqué pour Monaco. »

Le quotidien francilien revient aussi sur les propos de Christophe Galtier au sujet de la fin du mercato. Et de nombreux dossiers sont au point mort au PSG depuis quelques jours. Dans le sens des départs, Leandro Paredes se rapproche de la Juventus, « mais n’a pas encore traversé les Alpes. » Il était notamment présent à l’entraînement collectif ce vendredi et est convoqué à la séance collective d’aujourd’hui. « Le PSG et la Juve discutent toujours sur les détails de l’opération, qui devrait être un prêt avec option d’achat obligatoire. » Concernant Ander Herrera, il a été libéré de ses obligations par les Rouge & Bleu. L’Espagnol de 33 ans a pris la direction de Bilbao ce vendredi où il signera un contrat de deux saisons avec l’Athletic Club. Hier, le club de la capitale a officialisé le départ de Denis Franchi à Burnley. Mais à ce jour, les dossiers prioritaires concernent Idrissa Gueye, Rafinha, Julian Draxler et Mauro Icardi.

Dans le sens des arrivées, le dossier Fabian Ruiz est toujours dans les tuyaux. Cependant, « son départ semble dépendre de l’issue des négociations autour de Keylor Navas. » Le board parisien reste aussi attentif au poste de défenseur central, mais à une semaine de la fin du mercato le recrutement de Milan Skriniar paraît de plus en plus improbable.