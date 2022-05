Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 13 mai 2022. Les dirigeants parisiens se montrent actifs pour remplacer Mauricio Pochettino, les propos de Gianluigi Donnarumma au sujet de l’alternance des gardiens, le Real Madrid confiant dans le dossier Kylian Mbappé et l’international français a posé avec le maillot 2022-2023 des Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la situation de certains coaches de Ligue 1. Et sans surprise, l’avenir de Mauricio Pochettino est évoqué. Malgré la reconquête du titre de champion de France, l’Argentin ne devrait plus être l’entraîneur du PSG la saison prochaine malgré un contrat qui court jusqu’en 2023. « Alors que certains de ses concurrents à la victoire en C1, comme Liverpool et Manchester City, construisent avec le même entraîneur depuis des années, le club parisien va encore chercher le coach idéal comme solution à tous les problèmes. » De son côté, le technicien de 50 ans ne donne pas l’impression d’être sur un siège éjectable ces derniers jours même s’il a compris que la tendance était à un départ cet été. « En interne, à Paris comme à Doha, personne ne l’imagine être toujours en place la saison prochaine en dépit d’un contrat qui court jusqu’en juin 2023. » En effet, personne n’a été ébloui par sa tactique depuis son arrivée en janvier 2021 et l’élimination en Ligue des champions face au Real Madrid pourrait lui être fatale. Mais en cas de départ, le PSG devrait lui verser une sommes comprise en 10M€ et 15M€ pour son licenciement.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens prospectent pour lui trouver un remplaçant. Ces derniers jours, les noms d’Antonio Conte (52 ans, Tottenham), Joachim Löw (62 ans, ex-sélectionneur de l’Allemagne), Thiago Motta (39 ans, La Spezia), mais aussi Marcelo Gallardo (46 ans), sont apparus. Mais actuellement, aucune piste ne fait l’unanimité. « Certains ont même défendu une solution provisoire, soulignant que Pep Guardiola (51 ans, Manchester City) et Jürgen Klopp (54 ans, Liverpool) arrivaient en fin de contrat à l’été 2023 (depuis, l’Allemand a prolongé avec les Reds jusqu’en 2026). » Même s’il essaye de s’accrocher à son contrat ces dernières semaines, Mauricio Pochettino a conscience qu’il est sur la sellette. Cependant, ses proches rappellent qu’il lui reste un an de contrat à Paris : « Traduction : il le respectera ou il faudra le lui payer. » Mais l’ancien de Tottenham n’est pas le seul à être en danger. En effet, le sort du directeur sportif du PSG, Leonardo, est également en réflexion. « Le Brésilien (52 ans) entend poursuivre sa mission et il travaille d’ailleurs actuellement à façonner l’effectif de la saison prochaine. » Il a notamment activé ses réseaux italiens pour le défenseur brésilien du Torino, Bremer (25 ans, sous contrat jusqu’en 2024).

Le quotidien sportif revient également sur les derniers propos du gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma. Dans un entretien à l’AFP, le portier italien confirme sa bonne relation avec Keylor Navas, malgré la rotation instaurée cette saison. « J’ai un très bon rapport avec Keylor. Nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l’avons bien géré, avec tout le groupe et surtout entre nous deux. Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que le club fera des choix » Le champion d’Europe 2021 a notamment rappelé son désir de poursuivre avec le PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2026.

De son côté, Le Parisien évoque le dossier Kylian Mbappé. Et selon le quotidien francilien, le Real Madrid se montre confiant pour une arrivée de l’international français à l’issue de son contrat avec le PSG le 30 juin prochain. Même si la confiance est également de mise chez les Rouge & Bleu, « le club madrilène diffuse le message, en interne comme en externe, que l’attaquant parisien sera au Real cet été. » Selon les informations de LP, « c’est le discours tenu par les dirigeants du Real Madrid lors de réunions ou appels passés tout récemment à des acteurs du marché des transferts ainsi qu’à des proches du vestiaire actuel. » Pour le récent vainqueur de la Liga, le doute n’est plus permis, même si ce dossier Kylian Mbappé reste sensible. Les dirigeants merengue attendent seulement que l’attaquant de 23 ans rende sa décision publique, ce qui pourrait arriver à la mi-juin, soit après les matches de Ligue des Nations avec l’Equipe de France.

Mais reste à connaître la part de bluff des différentes parties dans ce dossier, car actuellement Kylian Mbappé n’a signé aucun contrat pour la saison prochaine. Comme indiqué par Le Parisien la semaine passée, l’attaquant des Rouge & Bleu a récemment ouvert la porte à une prolongation de contrat avec le PSG. « De sources très proches du dossier, les deux parties se seraient mises d’accord pour un contrat de deux saisons (plus une en option). » Une information qui avait été démentie dans la foulée par la mère du joueur, Fayza Lamari. « Du côté qatarien comme du côté madrilène, chacun avance donc ses pions et personne n’aura raison jusqu’à la signature définitive du principal intéressé. »

Le quotidien francilien rapporte également que Kylian Mbappé a posé avec l’un des maillots 2022-2023 lors de la journée de jeudi. Une séance photo qui ne donne pas d’indication sur son avenir au PSG. Encore sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’au 30 juin prochain, le numéro 7 a logiquement posé pour la tunique de la saison prochaine lors d’une journée workshop. « Le club de la capitale pourrait très bien utiliser son image si, comme il l’a déjà fait, il décidait de dévoiler et communiquer sur son futur maillot avant la fin de saison. » En cas de départ du Français, ces photos ne serviront pas car le PSG n’aura plus aucun droit d’exploiter l’image du joueur. Le Parisien rappelle notamment que la saison passée, Lionel Messi avait refusé de participer à la séance photo du FC Barcelone alors qu’il arrivait en fin de contrat avec les Azulgrana. Lors de la présentation du nouveau maillot sur les réseaux sociaux, « l’Argentin avait été remplacé par un mannequin pour présenter son maillot. »