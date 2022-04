Une demande XXL de Mbappé refusée par le Real Madrid ?

C’est le sujet qui va agiter les prochains mois du PSG. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Un futur qui se jouera entre son club actuel et le Real Madrid. Ce matin, RMC Sport expliquait que la famille de l’attaquant (23 ans) était actuellement à Doha pour discuter d’une éventuelle prolongation de contrat avec les dirigeants parisiens. Une réunion est également prévue avec le Real Madrid la semaine prochaine.

Du côté de l’Espagne, et de l’émission de radio El Partidazo de Cope, on évoque aussi le dossier du numéro 7 du PSG. Selon cette dernière, Kylian Mbappé aurait demandé 100 millions d’euros de plus que ce qui était convenu avec le Real Madrid. Une proposition refusée par les dirigeants madrilènes. La Cope indique que ce refus augmente les espoirs des Rouge & Bleu pour une prolongation de son attaquant.