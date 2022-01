Schneiderlin : « On va à Paris pour se qualifier »

Ce lundi soir (21h15 sur France 3 et Eurosport 2), le PSG retrouvera la compétition avec la réception de l’OGC Nice dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Deuxième du championnat, les hommes de Christophe Galtier sont les seuls à avoir obtenu des points au Parc des Princes (0-0) cette saison. Ainsi, les Aiglons se déplacent à Paris avec l’ambition de réaliser un bel exploit face au recordman dans la compétition (14 Coupes de France), comme l’a rappelé le milieu de terrain de l’OGCN, Morgan Schneiderlin, dans un entretien à Nice-Matin.

Réaliser un exploit face au PSG ?

« Au match aller, en championnat, on a montré beaucoup d’envie. On devra en faire autant, tout en jouant mieux certains coups. On va là-bas pour se qualifier. On a envie d’emmener nos supporters en finale et de gagner un trophée. L’engouement, on le sent. Et il va être grandissant d’ici la fin de la saison. »

Nice est-il devenu un concurrent du Paris ?

« Le PSG est au-dessus et compte onze points d’avance sur nous. On ne regarde pas le parcours de Paris. On ne pense qu’à nous, à notre progression. On a un petit matelas sur le quatrième mais on n’aura pas beaucoup de jokers. Il faudra avoir la force mentale et physique de tenir le coup. Les joueurs d’expérience doivent accompagner ce groupe jeune et talentueux. »