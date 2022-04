Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse du stade Raymond Kopa pour y défier Angers dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait permettre au Rouge & Bleu d’être sacrés champion de France pour la 10e fois de son histoire. Pour José-Karl Pierre-Fanfan, ce titre aura un goût amer.

« Un titre au goût amer pour le PSG ? Oui, oui même si ça reste un titre, le dixième qui permettra d’égaler Saint-Étienne, lance Pierre-Fanfan dans le Late Football Club. Mais à côté de ça, on est loin du Paris Saint-Germain qui écrase tout, notamment en Coupe de France et loin des standards que l’on attendait notamment sur la scène européenne. On a vu le classique, décevant, ce qu’il se passe en tribune, tout ce qui a autour. Effectivement, on est plus sur la déception que sur l’euphorie.«