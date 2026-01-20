Sporting / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting CP en Ligue des champions avec pour objectif de conforter un peu plus sa place dans le top 8.

Le PSG peut faire un grand pas vers une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En cas de succès sur la pelouse du Sporting CP ce mardi soir, le champion d’Europe en titre aura quasiment acté sa place dans le top 8. Mais Luis Enrique devra composer avec quelques absences : Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez, João Neves, Quentin Ndjantou, Lee Kang-In et Ibrahim Mbaye.

À lire aussi : LDC – Le PSG fortement supporté contre le Sporting

Zabarnyi en défense, Zaïre-Emery dans l’entrejeu

Ainsi, le coach parisien pourrait retenter son coup tactique de la seconde période face au LOSC. Illia Zabarnyi pourrait être aligné au poste de latéral droit et former une défense à trois en phase offensive aux côtés de Marquinhos et Willian Pacho, permettant ainsi à Nuno Mendes d’avoir une plus grande liberté offensive dans son couloir gauche. L’absence de João Neves doit aussi permettre à Warren Zaïre-Emery de retrouver l’entrejeu en compagnie de Vitinha et Fabian Ruiz. Pour l’attaque, un trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia est pressenti, selon L’Equipe et Le Parisien.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Chevalier – Zabarnyi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

(L’Equipe / Le Parisien) : Chevalier – Zabarnyi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du Sporting : Rui Silva – Fresneda, M.Reis, Inacio (c), Mangas – Morita, Simoes – Catamo, Trincão, M.Araujo – L.Suarez

Les compositions probables de Sporting CP / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables de Sporting CP / PSG (Le Parisien)