Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 28 avril 2022. Les différentes idées du quotidien Le Parisien pour que les Rouge & Bleu deviennent un grand club d’Europe, la prolongation de contrat de Sandy Baltimore, un suspect arrêté puis relâché dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui.

Dans son édition du jour, Le Parisien donne des idées au PSG pour devenir un grand d’Europe, suite à l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions. En effet, après avoir réussi à faire du PSG une marque mondiale, les dirigeants parisiens doivent désormais franchir un nouveau palier dans le domaine sportif et sur la scène européenne (quatre éliminations en 8e de finale lors des six dernières éditions de Ligue des champions). Pour sa première mesure, Le Parisien propose de mettre en place un salary-cap, notamment lors des signatures des nouveaux joueurs. Ainsi, « Paris verrait des stars refuser de le rejoindre préférant un courtisant mieux offrant mais saurait que celles qui viennent le désirent vraiment », à l’image de Georginio Wijnaldum qui a préféré une meilleure offre salariale du PSG que celle du FC Barcelone. Avec ce salary-cap, les nouveaux joueurs montreront leur envie et leur volonté de s’imposer dans la capitale française.

Autre idée proposée par LP, la mise en place d’un président délégué. Occupé en raison de ses nombreuses fonctions, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, est souvent absent à l’image de sa non-présence, pour raisons personnelles, lors de l’obtention du titre de champion de France samedi dernier. « Il lui faut donc un représentant permanent, par délégation de pouvoir, couvrant les domaines sportifs et médiatiques. Une figure qui pourrait calmer, expliquer, détailler, parler quand ça se tend. » Placer un ancien Parisien, notamment un ex appartenant à l’âge d’or du PSG pendant la décennie 1990, permettrait de transmettre une certaine idée du PSG et de son histoire.

Le Parisien propose également de s’inspirer de la section féminine du PSG et du cas Olivier Echouafni. Lors de son mandat de trois ans, l’ancien coach des Parisiennes a eu le temps de travailler avec un effectif qui a peu bougé et qui a profité de quelques ajustements au cours des différents mercatos, tout en s’appuyant sur son centre de formation. « Un triptyque gagnant (…) Le département des femmes au PSG coche toutes les cases, avec une politique salariale inférieure à celle pratiquée à Lyon, , tout en restant compétitive. » Quatrième solution pour aider le PSG, avoir un duo entraîneur-directeur sportif complémentaire. Ces dernières saisons (Ancelotti-Leonardo, Tuchel-Leonardo), ce couple entraîneur-directeur sportif donne le sentiment d’être divisé et de ne pas être en osmose dans le travail. Un manque de cohésion qui a souvent entraîné des tensions. Ainsi, « choisir un directeur sportif compatible avec l’entraîneur devient une priorité. »

Enfin, le quotidien francilien propose de placer Kylian Mbappé au centre du projet. Avant tout, le board parisien devra convaincre le Français de prolonger son contrat avec le PSG. Pour cela, le club de la capitale devra orienter son recrutement pour construire une équipe autour du numéro 7 en choissisant des rôles plutôt que des noms (Aurélien Tchouaméni plutôt que Paul Pogba par exemple). Autres solutions pour tenter de conserver le champion du Monde 2018 : être tireur numéro un des penalties, être en tête de la grille des salaires et lui confier le brassard de capitaine.

De son côté, L’Equipe donne des nouvelles informations sur l’agression de Kheira Hamraoui, datant du 4 novembre dernier. Un suspect a été arrêté et placé en garde à vue hier. Après avoir nié sa participation à l’agression contre la milieu parisienne, il a été remis en liberté sans autre forme de poursuite. Toujours selon L’Equipe, cet homme a été identifié par les enquêteurs de la BRB (brigade de répression du banditisme) grâce à l’étude des correspondants dans les deux portables d’Aminata Diallo. Soupçonnée dans un premier temps par sa propre coéquipière, Aminata Diallo avait été placée en garde à vue pendant plusieurs heures avant d’être libérée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle, mais ses portables avaient été saisis. « Leur exploitation aurait permis de découvrir qu’Aminata Diallo aurait été en contact avec ce suspect, la veille de l’agression subie par Kheira Hamraoui. »

Le quotidien sportif rappelle également que Sandy Baltimore a prolongé son contrat avec les Féminines du PSG ce mercredi. La Titi est désormais liée avec le club de la capitale jusqu’en 2024. Impliquée dans une altercation avec Kheira Hamraoui le week-end dernier, l’attaquante de 22 ans « n’a pas été sanctionnée par son club au contraire d’Hamraoui, écartée pour le reste de la semaine. » La joueuse formée au PSG sera donc apte pour disputer la demi-finale retour de Ligue des champions face à l’OL ce samedi soir au Parc des Princes.