Rothen : « Il faut changer l’état d’esprit global du club »

Ce dimanche, le PSG a subi sa neuvième défaite de la saison face à Lorient (1-3), la sixième en Ligue 1. Et l’état d’esprit des joueurs est pointé du doigt par les supporters et les observateurs de football.

Le PSG a une énième fois déçu. Face au FC Lorient ce week-end, le club parisien s’est incliné sur sa pelouse (1-3) et laisse filer des points précieux dans la course au titre. Mais, c’est surtout l’attitude des joueurs qui est pointée du doigt après cette nouvelle prestation indigente. Dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’ de RMC Sport, l’ancien Parisien, Jérôme Rothen, regrette justement le manque d’exigence au sein des Rouge & Bleu.

« Il faut reconstruire un collectif avant de parler d’individualités »

« Mais le problème n’est pas de chercher un nouvel entraîneur. J’espère que ce n’est pas ça l’essentiel quand même. Il faut changer l’état d’esprit global du club. Et déjà les joueurs. J’espère qu’ils vont retrouver une certaine identité, qui a complètement disparu au PSG. Ça se disloque d’année en année. Et à chaque fois, on dit: ‘Oui, mais on a les meilleurs joueurs’. (…) Tu te rends compte, c’est ce qui ressort après une humiliation comme ça… C’est un scandale de payer aussi cher des places pour voir aussi peu d’investissement et de prise de conscience sur le terrain. Les joueurs baissent la tête et rentrent aux vestiaires. Le directeur sportif, Luis Campos, je l’aime beaucoup, mais ce n’est pas assez ce qu’il dit après le match. Tu dois rentrer dans le vestiaire et tout péter. Si avec cette nouvelle génération, ça ne marche pas, tu dois les recadrer. Marquinhos qui vient expliquer: ‘On a le titre de la main, on ne va pas le laisser échapper’. Mais on s’en fout! Prends-le, le titre. Mais ce que vous dégagez, c’est une honte. Si vous voulez faire quelque chose de bien dans le vestiaire, arrêtez de me parler de prolongations ou de quoi que ce soit, prenez vos ‘cojones’ dans les mains, posez-les devant le stade et dites: ‘Au PSG, j’y ai passé tant d’années, maintenant c’est fini, parce que je ne donne pas assez et on n’est pas content de moi’. Là, tu vas reconstruire un collectif. Parce qu’il est bien là le problème. Il faut reconstruire un collectif avant de parler d’individualités. Là, franchement, ils sont en train de tous nous perdre. Les amoureux du PSG, les amoureux du football, on en a ras-le-bol. »