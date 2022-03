Xavi Simons est l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du PSG. Le milieu de terrain néerlandais (18 ans) a joué neuf matches avec l’équipe professionnelle. En fin de contrat le 30 juin, il aimerait avoir des garanties de temps de jeu pour poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu. Ces dernières semaines, la tendance était à une prolongation. Dans la pastille « Raconte-nous » de PSG TV, le titi a été interrogé sur sa plus belle émotion.

« Ma plus belle émotion, c’était de jouer au Parc des Princes (contre Rennes, ndlr) avec le stade plein, les supporters et la famille. Je crois que c’est vraiment beau. Mon plus beau souvenir avec le PSG ? Mes débuts la saison dernière contre Caen. Sans les supporters malheureusement mais c’était spécial quand même. Le plus beau jour de ma vie ? Quand j’ai signé au PSG. »