[LIVE] Luis Enrique et Vitinha en conférence de presse avant PSG / Bayern Munich

Le PSG affronte le Bayern Munich pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. A la veille de ce choc au sommet, Luis Enrique et Vitinha se présentent en conférence de presse d’avant-match.

A la veille du choc européen entre le PSG et le Bayern Munich, Luis Enrique répond à ses obligations médiatiques en se présentant en conférence de presse d’avant-match. Le technicien espagnol sera précédé par son milieu de terrain, Vitinha. L’occasion de prendre la température à quelques heures du coup d’envoi du match face aux Bavarois. Au Parc des Princes, les Parisiens auront l’opportunité de frapper un grand coup, et asseoir leur domination au classement en Ligue des Champions. Le rendez-vous est à suivre en direct à partir de 13h sur le lien ci-dessous.