Les autorités pas inquiètes pour la finale PSG / Chelsea

Dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Les autorités françaises ne sont pas inquiètes quant à un afflux important de supporters dimanche soir sur les Champs-Élysées en cas de titre du club de la capitale.

Un mois et demi après sa victoire en finale de la Ligue des champions, le PSG peut devenir champion du monde dimanche soir avec la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea. RMC Sport indique que la Coupe du monde des clubs n’ayant pas connu une ferveur exceptionnelle en France, les autorités ne s’attendent donc pas à un afflux de supporters dimanche soir sur les Champs-Élysées en cas de titre du club de la capitale. « Elle est plutôt passée inaperçue cette compétition, on est très loin d’une finale de Ligue des champions ou d’une finale de Coupe du Monde sur le plan sécuritaire », souffle une source bien informée à ce sujet. Même si les images du 31 mai dernier sont encore dans toutes les têtes et demandent une vigilance renforcée.

Pas de fan zone à Paris

Lors de la demi-finale remporté par le PSG mercredi soir face au Real Madrid, un dispositif de sécurité avait déjà été mis en place par la Préfecture de Police de Paris, avec des policiers et des drones mobilisés, afin d’éviter des troubles après la rencontre. Selon plusieurs sources, le dispositif sera reconduit dimanche et sera même renforcé. Plusieurs interlocuteurs évoquent autour de 500 policiers et gendarmes mobilisés. Comme d’habitude, les autorités craignent surtout des fauteurs de troubles qui profitent d’une célébration sportive. « En revanche, avec le beau temps, les autorités s’attendent à des terrasses pleines, dimanche soir, pour cette rencontre. Aucune fan zone n’est installée pour cette finale. Si le PSG remporte le titre, le trophée sera présenté au Parc des Princes, mi-août. Côté supporters, pour le moment, aucun rassemblement des fans parisiens est programmé. Les bars devraient servir de points de rassemblement », conclut RMC Sport.