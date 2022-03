Bernat donne de ses nouvelles

Après une longue blessure à un genou contractée en septembre 2020, Juan Bernat a retrouvé la compétition en octobre dernier lors de la réception de l’Angers SCO. Mais depuis, le latéral gauche espagnol connaît quelques pépins musculaires dont une contracture au mollet qui l’a privé des derniers match avec le PSG (12 matches disputés cette saison / 732 minutes). Resté au Camp des Loges lors de cette trêve internationale, le joueur de 29 ans – sous contrat jusqu’en 2025 – a accordé un entretien au site officiel du club où il revient sur son état physique actuel et sur sa longue période sans match joué la saison passée. Il a également été questionné sur l’unique objectif du club en cette fin de saison, le 10e titre de champion de France de l’histoire du club.

Son état physique actuel

« Ça va bien. J’ai eu ce problème au mollet qui m’a empêché de participer aux deux derniers matches. C’est arrivé contre Nice et là je termine ma récupération. Je ne sais pas encore vraiment quand je serais de retour. Il m’est déjà arrivé de me sentir bien, de revenir dans le groupe, de rechuter et de devoir attendre encore. Donc je ne veux pas m’avancer. Ça ne sert à rien de revenir dans le groupe si c’est pour me blesser à nouveau. Le plus important c’est d’abord que je récupère complètement. »

Ses deux dernières saisons compliquées

« J’ai pratiquement vécu deux saisons blanches. Deux saisons où je n’ai quasiment pas joué, où je n’ai jamais pu reprendre le rythme. Je recommençais à jouer petit à petit, à enchaîner et puis je subissais une lésion musculaire. D’ailleurs je pense que ces petits pépins physiques sont aussi liés à ma blessure au genou la saison dernière. Tout le monde le sait, j’ai été absent pendant un an et forcément derrière c’est difficile de reprendre le rythme. Alors ce que je veux maintenant c’est terminer la saison de la meilleure façon, de jouer le plus possible et de bien travailler cet été pour être prêt pour la saison prochaine. »

Les objectifs de cette fin de saison

« Les objectifs ont toujours été les mêmes : gagner. Il y a encore le titre de champion à aller chercher, et c’est notre objectif pour cette fin de saison. En plus ce serait le 10ème titre de l’histoire du club, c’est quelque chose de très important pour nous, c’est un bel objectif à aller chercher. Et nous voulons le faire en essayant de gagner tous les matches. »