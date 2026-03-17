Chelsea / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG dispute son huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea avec pour ambition de valider sa qualification pour le prochain tour.

Large vainqueur au Parc des Princes (5-2) mercredi dernier, le PSG devra terminer le travail à Stamford Bridge. Avec son avance de trois buts avant la confrontation retour en Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique aura pour ambition de s’imposer à Londres pour donner aucun espoir à Chelsea. Pour cette rencontre, le coach parisien doit toujours composer sans Fabian Ruiz.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Chelsea et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, le club parisien s’était largement imposé sur sa pelouse face aux Blues (5-2). Aucun Csien n’avait donné le bon résultat ici. Dommage !