En fin de contrat en juin 2024 avec le PSG, El Chadaille Bitshiabu va devoir faire un choix durant l’intersaison. Et là, deux options semblent se présenter : prolonger avec son club formateur, et pourquoi pas partir en prêt dans la foulée, ou tenter sa chance à l’étranger.

À seulement 17 ans, El Chadaille Bitshiabu s’est fait une place intéressante au sein du groupe rouge et bleu cette saison sous l’égide de Christophe Galtier. Totalement intégré auprès de ses pères, le central de 1m96 a même eu la chance de prendre part à dix rencontres sous la tunique de son club formateur. Forcément, étant donné son expérience limitée et la situation loin d’être sereine au club, il a pu faire preuve d’une certaine maladresse. Néanmoins, cela fait naturellement partie de son apprentissage du haut niveau.

El Chadaille Bitshiabu entre deux feux

D’ailleurs, à ce sujet, la direction du PSG apprécierait grandement l’attitude et ce que démontre El Chadaille Bitshiabu. En ce sens, Saber Desfarges confirme que le joueur possède bel et bien une offre de prolongation sur la table. Comme déjà relayé sur Canal Supporters, un prêt lors de l’exercice 2023-2024 serait notamment à l’étude. Reste qu’une autre option existe. Celle-ci comprend un transfert sec cet été moyennant une somme avoisinant les 15 millions d’euros. L’Eintracht Francfort, qui compte déjà dans ses rangs un certain Éric Junior Dina-Ebimbe, aurait d’ores et déjà rencontré la direction rouge et bleu pour établir la faisabilité d’une telle transaction. Une information corroborée par Florian Plettenberg lors de l’émission « Transfer Update – Die Show ». Le journaliste de Sky Sport Germany précise également que le montant fixé par le PSG pour laisser filer El Chadaille Bitshiabu, à savoir entre 15 et 20 millions d’euros, serait jugé trop élevé par le club allemand. Plusieurs autres prétendants seraient également sur les rangs afin de s’attacher les services du titi parisien. Florian Plettenberg indique, en outre, que ce dossier n’est encore qu’à ses prémices. Mais une chose parait certaine : alors que Evan Ndicka est annoncé sur le départ cet été, l’Eintracht Francfort a fait d’El Chadaille Bitshiabu sa grande priorité pour le remplacer au sein de son arrière-garde.