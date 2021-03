Danilo Pereira pourrait débuter le Portugal-Azerbaïdjan

La trêve FIFA en cours est synonyme de premier match de qualification chez les nations européennes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ce mercredi soir (20h45) le Portugal reçoit l’Azerbaïdjan… à Turin. Le premier d’une série de trois matches dans le groupe A. Le match contre les Azerbaïdjanais était initialement prévu à l’Estádio de Alvalade, à Lisbonne. Il se retrouve à Turin, en Italie, à cause des restrictions imposées par la pandémie de covid-19. Privé du latéral Raphaël Guerreiro (blessé), Fernando Santos pourrait faire ses débuts au jeune Nuno Mendes. Il est possible que le milieu de terrain du PSG Danilo Pereira débute la rencontre dans l’entrejeu, associé à João Moutinho et Bruno Fernandes. Après ce match face à l’Azerbaïdjan, le Portugal jouera la Serbie, à Belgrade, samedi, et le Luxembourg, au Luxembourg, trois jours plus tard. Un troisième rendez-vous évitable pour le joueur du PSG, avant Lille (3 avril) et le Bayern (le 7 avril).

XI possible du Portugal: Rui Patrício ou Lopes – Nélson Semedo, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui – Danilo – João Moutinho, Bruno Fernandes – João Félix, Diogo Jota, Ronaldo.