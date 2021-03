Moise Kean revient à Paris pour cause de fatigue musculaire

Le sélectionneur italien, Roberto Mancini, ne pourra pas compter sur l’attaquant du PSG, Moise Kean, lors de ces dates FIFA (matches contre l’Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie). Le motif, une “tension musculaire“. Le staff médical de la Nazionale a préféré renvoyer chez lui, à Paris, ce matin, le joueur du PSG. “Le footballeur Moise Bioty Kean accuse un état de fatigue qui le rend indisponible pour les prochains matches de l’équipe nationale contre l’Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie. Pour cette raison, Kean a été exclu de l’effectif et ce matin il retournera dans son club, le Paris Saint-Germain“, a fait savoir la fédération italienne.