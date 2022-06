Hier, trois joueurs du PSG étaient sur les terrains pour jouer avec leurs sélections nationales respectives. Dans le choc du Groupe B de la Ligue A de la Ligue des Nations, l’Espagne affrontait le Portugal à Séville. Pour cette rencontre, Fernando Santos avait décidé de titulariser Danilo Pereira en défense centrale. C’est la sixième fois lors des sept dernières titularisations de l’ancien de Porto avec la sélection portugaise qu’il débute en défense centrale. Un placement qui avait fait beaucoup parler lors de sa première saison au PSG, lui qui est un milieu de terrain de métier. Dans ce match nul entre les deux équipes (1-1), Danilo s’est montré performant, réussissant plusieurs bonnes interventions défensives et se montrant dominant dans les airs. Également convoqué, Nuno Mendes est resté sur le banc.

Neymar encensé dans la presse brésilienne

Les deux autres parisiens sur les terrains hier, Neymar et Marquinhos. Le Brésil affrontait la Corée du Sud dans un match amical. Et les hommes de Tite n’ont fait qu’une bouchée des Coréens (1-5) grâce notamment un doublé de Neymar sur penalty. Le numéro 10 parisien a encore une fois montré sa science dans ce domaine. Avec 73 buts en 118 sélections, il se rapproche du record de la Seleçao détenu par Pelé (77). Globo Esporte a été enchanté par la performance de Neymar, lui attribuant la note de 8. « Il n’a pas semblé ressentir la blessure au pied qui l’a presque retiré du jeu et il a agi avec liberté de mouvement, changeant de position avec Paquetá et reculant pour aider à la création. Hormis les deux buts sur penalty, il a distribué de bonnes passes. Il a quitté le terrain acclamé par la foule locale. » Également titulaire, Marquinhos a lui obtenu la note de 6,5. « Discret et efficace comme toujours, il a fait de bons tacles au sol et a donné de la qualité aux sorties de balle de l’équipe nationale. »