Arbitre espagnol pour le match entre Leverkusen et le PSG

Mardi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Leverkusen pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Dans deux jours, le PSG retrouve la Ligue des champions avec le déplacement à Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue. Après avoir remporté ses deux premiers matches, le PSG voudra faire la passe de trois contre les Allemands afin de continuer à être dans les équipes de tête de la Champions League. Ce dimanche, l’UEFA a dévoilé le nom de l’arbitre qui sera au sifflet de cette rencontre.

Il arbitra le PSG pour la cinquième fois

Il s’agit de Monsieur Jesús Gil Manzano. L’homme en noir de 41 ans sera assisté par Ángel Nevado et Guadalupe Porras Ayuso. Alejandro Muñiz Ruiz officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Carlos del Cerro Grande et Jarred Gillett. Cette saison, l’arbitre n’a arbitré ni le PSG ni le Bayer Leverkusen. En sept matches arbitrés cette saison, Monsieur Jesús Gil Manzano a distribué 26 cartons jaunes et trois cartons rouges. Il a également sifflé trois pénaltys. Par le passé, il a arbitré à quatre reprises le PSG. La victoire contre Bruges lors de la phase de poules de la saison 2021-2022 (4-1), le nul face à Benfica (1-1) lors de la phase de poules de l’exercice 2022-2023, ainsi que lors de la victoire contre le Borussia Dortmund lors de la phase de poules de la saison 2023-2024 (2-0) et la défaite face à l’AC Milan lors de la même phase de poules (2-1). Il n’a par contre jamais arbitré le Bayer Leverkusen.