De Almeida : « Jouer au Parc nous donne un supplément d’âme »

Les Féminines du PSG vont vivre une semaine importante pour la suite de leur saison. Dimanche (17 heures), elles se déplacent sur la pelouse du Groupama Stadium en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Une semaine plus tard, le samedi 30 avril à 21 heures, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle recevront les Lyonnaises au Parc des Princes. Jouer dans l’antre mythique du club de la capitale enchante Elisa De Almeida.

« Le match à Lyon ? On aborde ce match comme un autre, on n’a pas de pression particulière. C’est un match aller-retour. On va tout donner, que ce soit chez elle ou chez nous. C’est vrai que c’est un adversaire qu’on connaît et on sait la rivalité qu’il y a entre nous. Mais il n’y a pas de pression particulière, on est sereines. Les supporters au Parc pour nous encourager ? Carrément ! Je pense que c’est ce qui a fait la différence aussi face au Bayern. On a besoin d’eux et on est très contentes quand ils sont là, ça se ressent sur le terrain. Ils nous poussent et ça nous donne envie d’aller encore plus loin pour eux, assure De Almeida pour PSG TV. Et puis jouer au Parc, si je parle personnellement, Paris est mon club de cœur donc oui, le Parc des Princes, c’est incroyable et jouer sur cette pelouse nous donne un supplément d’âme.«

La défenseure centrale estime que la qualification contre le Bayern Munich en quart de finale de l’UWCL durant les prolongations a rendu son équipe plus forte mentalement.

« Je pense que le scénario nous a fait du bien parce que c’est vrai qu’en D1 quand on gagne 2-0 ou 3-0, notre mental n’est pas mis à rude épreuve. Quand on connaît des scénarios difficiles, je pense que cela soude encore plus le groupe, comme on l’a connu à Fleury en Coupe de France. La qualification en Ligue des champions nous a fait du bien à toutes, même mentalement, c’est à dire que rien n’est acquis et qu’on a encore du boulot. Mais je pense que c’est maintenant une de nos forces et on espère la même issue face à Lyon.«