Le CUP ne veut pas entendre parler d’un départ du PSG du Parc

Depuis plusieurs mois, la question d’un possible départ du PSG du Parc des Princes est avancée. Le Collectif Ultras Paris ne souhaite pas en entendre parler.

Le PSG souhaite devenir propriétaire de son propre stade. Dans l’idéal, il aimerait racheter le Parc des Princes, son antre historique. Mais cette solution ne devrait pas voir le jour, la mairie de Paris et sa maire, Anne Hidalgo, ne comptent pas en entendre parler. Les dirigeants parisiens se penchent donc vers d’autres pistes. Certaines rumeurs expliquent qu’ils auraient fait leur choix pour la ville de Massy dans l’Essonne. Un possible départ du Parc des Princes qui ne plaît pas à de très nombreux supporters du PSG, comme le Collectif Ultras Paris, qui a posté un communiqué sur ses réseaux sociaux afin de s’adresser aux candidats à la mairie de Paris.

« Le PSG, symbole de notre ville et de notre passion, doit rester chez lui, à Paris et au Parc, là où bat son cœur »

« À l’attention des candidats et futurs candidats à la Mairie de Paris. Nous, Collectif Ultras Paris, gardiens de l’âme rouge et bleue, prenons la parole aujourd’hui pour interpeller avec force et détermination les candidats et futurs candidats à la mairie de Paris. Le Parc des Princes, notre forteresse, notre histoire, notre identité, est sérieusement menacé. Le Paris SG, symbole de notre ville et de notre passion, doit rester chez lui, à Paris et au Parc, là où bat son cœur. Face aux rumeurs, aux tergiversations, nous ne resterons pas silencieux. Pendant des années, Madame Hidalgo a joué avec nos espoirs, laissant croire que le Parc des Princes serait possiblement vendu au PSG, avant de se dérober sans proposer d’autres solutions viables pour le club, incapable de renouer le dialogue avec ses dirigeants. À vous, candidats et futurs candidats à la Mairie, nous demandons des engagements clairs et fermes: où vous situez-vous concernant l’avenir du Paris Saint-Germain au Parc des Princes ? Soutiendrez-vous un projet ambitieux pour moderniser et agrandir notre stade et garantir que le PSG y reste ancré pour les décennies à venir et si oui comment ? Laisserez-vous notre club être déraciné, livré aux appétits immobiliers et aux calculs politiciens ? Le Parc n’est pas négociable. Il n’est pas qu’un stade, c’est notre maison, un patrimoine vivant, un lieu de mémoire et de combats. Vos silences ou vos demi-réponses seront jugés comme des trahisons par les milliers de supporters qui font vivre ce club jour après jour. Les membres du Collectif Ultras Paris, seront vigilants. Nous suivrons vos déclarations, vos promesses, et nous n’hésiterons pas à faire entendre notre voix dans les tribunes et dans la rue pour vous les rappeler. Paris est rouge et bleu et le Paris Saint-Germain c’est au Parc des Princes. A vous de nous démontrer que vous méritez de gérer la plus belle ville du Monde, là où d’autres ont laissé pourrir la situation. Dans ce contexte, nous demandons aussi au club de faire preuve de patience en vue des échéances 2026, d’ouverture et de coopération face aux solutions qui pourraient être proposées pour garantir cet ancrage historique. Nous restons déterminés à jouer notre rôle et sommes prêts à tous les efforts pour faciliter les échanges positifs entre les différentes parties. Pour le Paris Saint-Germain, pour le Parc des Princes, pour Paris. »