Doué
Image : psg.fr

Désiré Doué estime qu’il est meilleur que Lamine Yamal

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 juillet 2025

Pour sa première saison au PSG, Désiré Doué a brillé avec le club de la capitale. L’international français estime être meilleur que le prodige du Barça, Lamine Yamal.

Recruté contre 50 millions d’euros par le PSG l’été dernier, Désiré Doué a mis du temps à s’imposer au sein de l’effectif de Luis Enrique. L’ancien rennais a dû attendre le mois de décembre pour marquer son premier but sous le maillot des Rouge & Bleu. Un déclic qui lui a ensuite permis d’enchaîner les titularisations et les très bonnes performances, avec en point d’orgue la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre L’Inter Milan (5-0) durant laquelle il a marqué un doublé et délivré une passe décisive. Des performances qui lui ont également ouvert les portes de l’équipe de France

A voir aussi : Désiré Doué favori pour le Golden Boy 2025 ?

Désiré Doué favori pour le Golden Boy 2025 ?
canalsupporters.com

En concurrence pour le Trophée Kopa

À seulement 19 ans, il est déjà un joueur important du PSG. Avec ses performances XXL sur le terrain, il prétend aux titres de Golden Boy, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe, et trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans lors de la cérémonie du Ballon d’or. Pour ce dernier, il sera en concurrence avec Lamine Yamal, qui a brillé avec le FC Barcelone et la sélection espagnole. Lors d’une conversation vidéo diffusée sur le réseau social Tiktok, Désiré Doué a été questionné sûr qui était le meilleur entre lui et Lamine Yamal. Et sa réponse nette et limpide. « C’est une très bonne question, c’est moi ! » 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 juillet 2025

Articles similaires

Fazer

Après son départ du PSG, Laurina Fazer rejoint les États-Unis 

30 juillet 2025
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : Donnarumma-Chevalier, Latéral droit, Hakimi…

30 juillet 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

29 juillet 2025
Lucas chevalier

Alonzo : « Chevalier a la panoplie de ce que Luis Enrique attend d’un gardien »

29 juillet 2025
Bouton retour en haut de la page