Désiré Doué estime qu’il est meilleur que Lamine Yamal

Pour sa première saison au PSG, Désiré Doué a brillé avec le club de la capitale. L’international français estime être meilleur que le prodige du Barça, Lamine Yamal.

Recruté contre 50 millions d’euros par le PSG l’été dernier, Désiré Doué a mis du temps à s’imposer au sein de l’effectif de Luis Enrique. L’ancien rennais a dû attendre le mois de décembre pour marquer son premier but sous le maillot des Rouge & Bleu. Un déclic qui lui a ensuite permis d’enchaîner les titularisations et les très bonnes performances, avec en point d’orgue la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre L’Inter Milan (5-0) durant laquelle il a marqué un doublé et délivré une passe décisive. Des performances qui lui ont également ouvert les portes de l’équipe de France.

A voir aussi : Désiré Doué favori pour le Golden Boy 2025 ?

En concurrence pour le Trophée Kopa

À seulement 19 ans, il est déjà un joueur important du PSG. Avec ses performances XXL sur le terrain, il prétend aux titres de Golden Boy, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe, et trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans lors de la cérémonie du Ballon d’or. Pour ce dernier, il sera en concurrence avec Lamine Yamal, qui a brillé avec le FC Barcelone et la sélection espagnole. Lors d’une conversation vidéo diffusée sur le réseau social Tiktok, Désiré Doué a été questionné sûr qui était le meilleur entre lui et Lamine Yamal. Et sa réponse nette et limpide. « C’est une très bonne question, c’est moi ! »