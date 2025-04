Djed Spence raconte comment Désiré Doué l’a choqué au Stade Rennais

C’est aujourd’hui sous les couleurs du PSG que Désiré Doué explose et poursuit sa progression. Cependant, le joueur de 19 ans n’a pas attendu avant d’impressionner ses coéquipiers, en témoigne les propos de cet ancien du Stade Rennais.

En Janvier 2023, Djed Spence est prêté au Stade Rennais en provenance de Tottenham afin de finir la saison 2022 – 2023. Le latéral droit d’aujourd’hui 24 ans a eu l’opportunité de croiser la route d’un certain Désiré Doué pendant quelques mois du côté de la Bretagne. Au micro du podcast de Rio Ferdinand, l’Anglais s’est confié : « Je me suis dit : ‘C’est qui ce mec ?’. Il était fluide, imprévisible et technique. À 17 ans, il dribblait comme un pro. J’ai su qu’il exploserait« . Le latéral droit de Tottenham a ensuite été interrogé à propos de la comparaison régulièrement faite entre Neymar et Désiré Doué : « Son jeu de jambes, ses feintes… c’est du Neymar nouvelle génération !« .