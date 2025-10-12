Dembélé ballon d'or
Évreux attend avec impatience le Ballon d’Or Dembélé 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas12 octobre 2025

Le 22 septembre dernier, Ousmane Dembélé a reçu le Ballon d’Or. Ce dimanche après-midi, le numéro 10 du PSG va le présenter à Évreux, la ville de son enfance. 

Auteur d’une saison XXL avec le PSG (35 buts, 16 passes décisives en 53 matches), Ousmane Dembélé a reçu le Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier. L’international français, qui était nommé pour la première fois pour la distinction individuelle suprême, a été largement plébiscité par les votants. Ce dimanche, le numéro 10 du PSG va présenter son Ballon d’Or à Évreux, la ville dans laquelle il a grandi. Comme l’a expliqué à l’AFP Camille Narancitch, directeur de cabinet, Ousmane Dembélé sera reçu à la mairie vers 16 heures afin de recevoir la médaille de la ville et présenter son Ballon d’Or

Une présentation au sein du stade Mathieu Bodmer

Après sa visite à la mairie, l’attaquant du PSG sera ensuite reçu au stade Mathieu Bodmer du Évreux FC où il a commencé le football en 2004. Les portes du stade ouvriront à 15h30, avec une jauge sécuritaire prévue pour 3.000 personnes. Pour l’AFP, le maire Guy Lefrand indique qu’Ousmane Dembélé veut « une fête populaire dimanche, des choses simples, proches du peuple, nous attendons plusieurs milliers de personnes sur la place de la mairie comme sur le stade« . Vincent Mendy, responsable de la pré-formation et entraîneur des U16 à l’EVF27, a entraîné le jeune Ousmane Dembélé. Ce dernier indique que le Ballon d’Or remporté par l’ancien Rennais est une fierté, « mais aussi beaucoup d’espoir pour les jeunes, ça leur permet de rêver, de voir que tout est possible », souligne Vincent Mendy pour l’AFP.

