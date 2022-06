Gérard Lopez pense que Galtier a les épaules pour le PSG

L’arrivée de Christophe Galtier au PSG est de plus en plus imminente et nombreux sont les observateurs qui donnent leur avis sur la venue du coach français. Parmi eux, certains ne comprennent pas un tel choix de la part du club de la capitale et d’autres se veulent confiants. Gérard Lopez, actuel président des Girondins de Bordeaux, donne du crédit à Galtier, qu’il connait très bien puisqu’il a travaillé avec lui à Lille. Interrogé dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Gérard Lopez pense que l’entraîneur français est capable de relever le défi que lui propose le club parisien.

« C’est un vrai meneur d’hommes »

« C’est un meneur d’hommes. Vous savez, quand je suis allé le chercher, il était un peu dans une situation étrange. Il avait fait de bons résultats à Saint-Etienne et personne ne lui donnait le crédit qu’il méritait. Avec nous il a eu le crédit qu’il méritait et il a aussi grandi. Je pense qu’aujourd’hui c’est clairement un entraîneur qui peut mener n’importe quel club à avoir des résultats. C’est un vrai meneur d’hommes donc à partir de là je ne me fais aucun souci en terme de gestion d’un vestiaire. A partir de là, s’il a la possibilité de déployer ses capacités, il peut aller très haut et très loin. »