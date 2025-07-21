La Juve ne craint pas les attaques du PSG pour Khéphren Thuram

Lors du mercato estival 2025, le PSG va tenter de se renforcer pour continuer de briller dans toutes les compétitions. Pour son milieu, il penserait à Khéphren Thuram. Mais la Juventus ne serait pas inquiète dans ce dossier.

Avec sa participation à la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a pas beaucoup avancé sur son mercato. Les dirigeants parisiens ont sélectionné plusieurs postes qui mériteraient d’être renforcés. Le milieu de terrain pourrait en faire partie. Ces derniers jours, le nom de Khéphren Thuram a été avancé dans la presse italienne. Déjà intéressé par le joueur avant qu’il ne signe à la Juventus Turin l’été dernier, le club de la capitale aimerait encore se l’offrir cet été.

La Juventus veut le prolonger et le revaloriser

Mais la Juventus, avec qui l’international français (24 ans) est encore sous contrat jusqu’en juin 2029, ne l’entend pas de ses oreilles. Selon les informations du Corriere dello Sport, le club turinois ne craindrait pas les approches du PSG ou de clubs de Premier League pour son milieu de terrain. Satisfait de ses performances pour sa première saison en Italie, le quatrième de la dernière Serie A, aimerait lui offrir une prolongation de contrat d’un an avec une revalorisation salariale pour écarter tout départ lors de ce mercato estival 2025, conclut le quotidien sportif transalpin.