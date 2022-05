Trémoulinas impressionné par le professionnalisme de Kylian Mbappé

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Kylian Mbappé se trouve sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 7 francilien devrait très prochainement annoncer sa décision définitive. Celle-ci balance entre deux options : parapher un nouveau bail avec le PSG ou tenter une nouvelle aventure du côté du Real Madrid. Et malgré les informations qui pullulent, l’international tricolore n’a jamais été aussi fort sur le rectangle vert. Un état de fait que Benoit Trémoulinas a tenu à mettre en exergue sur le plateau de L’Equipe de Greg.

« Ce qui est vraiment fort de mon point de vue, c’est qu’il arrive à gérer cette situation. On parle de montants énormes depuis quelques mois. On parle du Real Madrid, on parle du PSG, tous les jours il y a des chiffres exorbitants qui sortent dans la presse. Et ce qui est fort, c’est que tout cela ne l’atteint pas. Il est présent tous les week-end, il est décisif. Je trouve cela impressionnant venant d’un joueur aussi jeune. »