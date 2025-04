Avant le PSG, Aston Villa s’impose contre Nottingham Forest

Alors que le PSG remportait son 13e titre de champion de France, Aston Villa réalisait un très joli coup en Premier League en s’imposant contre Nottingham Forest (2-1).

Dans trois jours, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Aston Villa pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des champions. Hier, les deux équipes jouaient un dernier match avant cet affrontement. Si le club de la capitale était opposé au quatorzième de Ligue 1, Angers, les Villans affrontaient eux un gros morceau, Nottingham Forest, belle surprise de Premier League avec sa troisième place. En prévision de l’affrontement avec le PSG, Unai Emery avait effectué huit changements dans son onze de départ, comparé à celui aligné contre Brighton en cours de semaine. Les quinze premières minutes d’Aston Villa sont folles, le club anglais étouffant son adversaire du jour et réussissant à marquer deux buts en l’espace de deux minutes avec Morgan Rogers (1-0, 13e), Donyell Malen (2-0, 15e). Les visiteurs vont se réveiller en se procurant deux belles occasions (21e et 23e) sans réussir à tromper Emiliano Martinez. Les deux équipes vont un peu baisser de pied en deuxième partie de la première mi-temps, même si Marco Asensio, prêté par le PSG, va avoir une tentative, facilement captée par Matz Sels (36e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce bel avantage pour les Villans.

Villa prépare bien son déplacement au Parc

En début de seconde période, Aston Villa va être surpris par Nottingham Forest. Trouvé par Nico Williams, Jota Silva se retourne et marque d’une frappe croisée en pivot du pied gauche qui ne laisse aucune chance à Martinez (2-1, 57e). Une réduction de l’écart qui va perturber Aston Villa, qui va perdre la maîtrise de la rencontre et son allant offensif, ne se procurant plus de véritables occasions. Il faut attendre la 66e minute pour voir les coéquipiers de Lucas Digne s’offrir une grosse occasion avec un face-à-face manqué de Rodgers face à Sels. Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup, avec plusieurs occasions franches, dont une transversale pour Forest (91e) mais sans réussir à de nouveau faire trembler les filets. Aston Villa s’impose donc (2-1) et prépare de la meilleure des manières son affrontement avec le PSG, en faisant en plus souffler certains cadres.