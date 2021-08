Le Bayer Leverkusen s’intéresserait à Draxler (Kicker)

Acteur majeur de ce mercato estival avec les recrutements de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gini Wijnaldum et Lionel Messi, le PSG doit désormais se concentrer sur la vente de certains joueurs de l’effectif. En effet à l’heure actuelle, seul Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen (pour 7M€ hors bonus). À cela s’ajoute de nombreux prêts (Alphonse Areola, Marcin Bulka, Garissone Innocent, Timothée Pembélé et Kenny Nagera). Mais les Rouge & Bleu vont accélérer à deux semaines de la fin du mercato.

Alors qu’un départ de Layvin Kurzawa semble de plus en plus proche, le PSG pourrait également se séparer d’un joueur offensif avec l’arrivée de Lionel Messi. En effet comme le rapporte Kicker, Julian Draxler serait dans le viseur du Bayer Leverkusen. “En raison de l’engagement de Messi, les chances de Draxler ont considérablement diminué sur le long terme. Cela ouvre une opportunité.” Pour rappel, l’Allemand a récemment prolongé avec le PSG jusqu’en 2024. De plus en l’absence de nombreux internationaux, le champion du Monde 2014 est titulaire dans le onze de Mauricio Pochettino en ce début de saison. Il a notamment marqué un but lors de la victoire face au RC Strasbourg ce samedi (4-2).

Le quotidien allemand rajoute également que le PSG aurait reçu une faible offre d’un club de Bundesliga (dont le nom n’a pas filtré) pour Julian Draxler. Une offre de minimum 20M€ pourrait suffire pour s’attacher les services du joueur de 27 ans, conclut Kicker. Depuis le début du mercato, le Bayer Leverkusen est souvent lié aux joueurs du PSG. Après avoir acheté Mitchel Bakker (7M€ hors bonus), l’équipe allemande est également associée au recrutement de Thilo Kehrer, qui réalise un bon début de saison avec le maillot parisien.