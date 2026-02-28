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Le Havre / PSG – Les compositions probables selon la presse

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 février 2026

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte Le Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait réaliser un turnover.

Après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat ce samedi. À l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Havre, avec pour ambition d’accroître son avance en tête du classement, après le match nul du RC Lens sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1). Et pour ce match au Stade Océane, Luis Enrique devra composer sans João Neves, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé.

Le point médical du PSG avant le déplacement au Havre

Marquinhos au repos

Et le coach parisien pourrait réaliser un turnover face au 13e du championnat. Si Matvey Safonov devrait continuer à être titulaire au poste de gardien, les titulaires en défense pourraient souffler. En effet, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez sont pressentis pour débuter la rencontre au poste de latéraux tandis que la charnière centrale Illia ZabarnyiLucas Beraldo pourrait débuter, selon Le Parisien. Dans l’entrejeu, Vitinha pourrait être épaulé par Dro Fernandez et Lee Kang-In. Enfin, l’attaque Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola pourrait être alignée.

De son côté, L’Equipe voit un onze de départ différent avec moins de turnover. En défense, seul Marquinhos pourrait souffler, laissant sa place à Illia Zabarnyi aux côtés des titulaires Achraf Hakimi, Willian Pacho et Nuno Mendes. Dans l’entrejeu, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-In pourraient être associés. Enfin, le quotidien sportif opte pour la titularisation de Khvicha Kvaratskhelia aux côtés de Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.

  • Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Lee, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola
  • Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Vitinha (c), Dro Fernandez, Lee – Mbaye, Ramos, Barcola.
  • Le XI probable du Havre (L’Equipe) : Diaw – Doucouré, Pembélé, Zagadou, Lloris, Koffi – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Boufal, Soumaré (c)
  • Le XI probable du Havre (Le Parisien) : Diaw – Pembélé, Zagadou, LLoris, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Doucouré, Soumaré (c), Boufal
Les compositions probables de Le Havre : PSG (L'Equipe)
Les compositions probables de Le Havre / PSG (L’Equipe)
Les compositions probables de Le Havre : PSG (Le Parisien)
Les compositions probables de Le Havre / PSG (Le Parisien)
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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 février 2026

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