Le JDD évoque les mesures qui vont remplacer le Fair-play financier

Le moment est à la réforme. Outre la Ligue des champions qui va transformer sa phase de groupes en grand championnat à compter de 2024 (le comité exécutif de l’UEFA doit valider le 19 avril), le Fair-play financier (FPF) va lui aussi muter. Selon les informations du JDD, la réunion du 19 avril abordera également cette question. Et oui, comme l’a révélé La Gazzetta dello Sport, la forme actuelle du FPF va disparaitre. Crise économique et menace de Super Ligue fermée indépendante ont eu la peau du système de contrôle sur le principe du seuil de rentabilité mis en place en 2011 par l’UEFA. “Plusieurs mesures sont sur la table”, rapporte le journaliste Solen Cherrier concernant les alternatives. “La plus avancée semble la maîtrise de la masse salariale, dont le niveau ne pourrait dépasser un certain pourcentage des recettes. Il serait aussi question d’une taxe de luxe sur le montant qui excède. Pour les gros transferts, le gouvernement européen du football vérifierait la capacité des clubs à assumer leurs engagements.” Voilà pour les pistes qui vont être discutées dans quinze jours. Une réforme qui devrait laisser plus de marges de manœuvre et permettre une relance de l’économie du football. Donc potentiellement une bonne nouvelle pour le PSG.