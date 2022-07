Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 1er juillet 2022. Un accord trouvé avec Pochettino pour un départ, Christophe Galtier prochainement nommé comme nouvel entraîneur des Rouge & Bleu et présent au Camp des Loges ce jeudi, Vitinha première recrue officielle du mercato estival, l’attente autour de l’avenir de Marie-Antoinette Katoto et les décisions prises par Leonardo pour relancer le projet avant son départ.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la journée charnière du jeudi chez les Rouge & Bleu. En effet, après plusieurs semaines de négociations, le PSG et Mauricio Pochettino ont enfin trouvé un accord pour une séparation. « Les avocats des deux parties ont fini par trouver un terrain d’entente autour d’une indemnité de départ d’environ 10 M€. » Une enveloppe globale qui concerne le coach argentin et son staff. De plus, cette somme pourrait même être inférieure si Mauricio Pochettino retrouvait un banc dans les douze mois à venir, assure L’E. De son côté, Christophe Galtier, présent au Camp des Loges ce jeudi, devrait être officiellement le prochain coach des Rouge & Bleu dans les heures à venir. Son arrivée avait déjà été réglée depuis la semaine dernière avec un contrat de deux ans, mais rien n’a encore été signé. Le désormais ex-coach de l’OGC Nice a profité de la journée de jeudi pour passer au centre d’entraînement du PSG avec une partie de son staff. Il a notamment pu visiter les installations, échanger avec les employés et a rencontré « Luis Campos avec lequel il a discuté même si les deux hommes n’ont pas attendu le 30 juin pour évoquer leur projet, leurs envies et les contours de l’effectif. »

Après plusieurs semaines d’attente, le dossier de l’entraîneur arrive bientôt à son épilogue. Les difficultés des dernières semaines ont notamment contrarié la direction sur certains points à l’image du départ de Xavi Simons pour le PSV Eindhoven. En effet, le milieu de 19 ans avait réclamé de la visibilité sur la saison à venir. Mais en vain, en raison de ce retard sur le dossier de l’entraîneur. Au rayon mercato, le PSG a officialisé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. L’international portugais a paraphé un contrat de cinq ans. Désormais, deux autres recrues sont espérées au milieu de terrain. « Seko Fofana (Lens) et Renato Sanches (Lille) font partie des cibles visées et les deux joueurs sont intéressés par le projet. »

Chez les Féminines du PSG, la décision de Marie-Antoinette Katoto se fait toujours attendre. Selon les dernières rumeurs, l’attaquante de 23 ans devrait prolonger chez les Rouge & Bleu jusqu’en 2025. Présente en conférence de presse ce jeudi à la veille du match amical de l’équipe de France féminine face au Vietnam, la sélectionneuse, Corinne Diacre, a déclaré que la journée de vendredi sera certainement décisive : « Pour son avenir, c’est imminent. Demain (vendredi) on en parlera plus je pense. Enfin, je l’espère. » Victimes de pépin physique ces derniers jours, Sakina Karchaoui (cuisse) et Grace Geyoro (genou) se sont toujours entraînées à l’écart du groupe lors de la séance collective de ce jeudi.

De son côté, Le Parisien évoque également la journée importante de ce jeudi. Présent au Camp des Loges, le futur entraîneur du PSG, Christophe Galtier, « a planché toute la journée de ce jeudi avec Luis Campos sur les contours de l’équipe de la saison prochain. » Le technicien de 55 ans va parapher un contrat de deux ans, plus une année en option. « L’officialisation devrait intervenir ce vendredi 1er juillet ou ce samedi », rapporte LP. L’ancien coach niçois a profité de sa journée pour visiter les installations du centre d’entraînement avec son staff, dont João Sacramento. Il devrait retrouver une partie du groupe pour la reprise de l’entraînement le 4 juillet (les internationaux reprendront le 11 juillet). Cette visite au Camp des Loges a surtout permis à Christophe Galtier d’échanger avec Luis Campos, notamment « sur les contours de la reprise de l’entraînement (certains joueurs ont été appelés pour caler la date), les entretiens à mener de manière collective ou individuelle, le contenu des séances. »

Ils ont aussi défini les profils de l’équipe pour la saison 2022-2023. Ainsi, six joueurs sont assurés d’être titulaires : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Leo Messi et Kylian Mbappé. Outre les départs, des arrivées sont également attendues à l’image de Milan Skriniar (Inter), Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo), dont les « dossiers sont d’ores et déjà bouclés » avec les joueurs (durée du contrat, salaire). Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord avec les clubs concernés pour régler les indemnités de transfert. Concernant le cas de Mauricio Pochettino, Le Parisien confirme que toutes les parties sont parvenues à un accord de séparation. Il ne manque plus que l’officialisation de cette nouvelle.

Le quotidien francilien dévoilé également le plan de relance proposé par l’ancien directeur sportif du PSG, Leonardo, avant son départ. Démis de ses fonctions le 21 mai dernier, le dirigeant brésilien travaillait déjà sur les pistes pour l’exercice 2022-2023. Et afin de remplacer Mauricio Pochettino, dont le départ a été demandé par l’Emir du Qatar dès le 9 mars après la défaite face au Real Madrid (1-3) en Ligue des champions, Leonardo avait opté pour Thiago Motta afin de prendre la succession de l’Argentin sur le banc de touche parisien.

Pour renforcer l’effectif, l’ancien dirigeant des Rouge & Bleu avait choisi deux joueurs en fin de contrat : Paul Pogba et Ousmane Dembélé, « avec évidemment des salaires à la clé supérieurs à leurs émoluments précédents. » Autre piste envisagée pour renforcer l’attaque : Sadio Mané, dont le contrat avec Liverpool prenait fin en 2023 et qui a finalement rejoint le Bayern Munich. Sur les ondes de RMC Sport, le conseiller de l’international sénégalais avait déjà confirmé des contacts avec l’ancienne direction des Rouge & Bleu. « Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand. Ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre », avait déclaré Bacary Cissé il y a quelque jours.