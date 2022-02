Ce samedi soir, le PSG s’est incliné face au FC Nantes (1-3) au Stade de la Beaujoire. La deuxième défaite des Rouge & Bleu cette saison en Ligue 1, après celle face au Stade Rennais début octobre. Si les Parisiens ont fait preuve d’un manque d’efficacité criant, l’arbitrage désastreux de Mikaël Lesage a également été pointé du doigt par Leonardo et Marco Verratti. Sur le plateau du Canal Football Club, l’ancien joueuse du PSG – Laure Boulleau – est revenue sur le discours tenu par le directeur sportif parisien.

« J’ai trouvé que sa réaction était assez authentique, alors peut-être un petit peu impulsive, mais on sait comment il est. Moi, en tant que joueuse, j’aurais bien aimé que mon directeur sportif vienne nous défendre comme ça. Ce que j’ai ressenti dans sa prise de parole, c’est qu’il a eu peur. Je pense que pendant tout le match, il a eu peur de perdre Mbappé sur blessure et les Nantais n’étaient pas plus qu’agressifs. Je pense qu’il a ressenti que l’arbitre ne protégeait pas assez les joueurs. Et vu les rendez-vous qu’il y a, il a réagi d’une façon très émotionnelle. »