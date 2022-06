L’été du PSG s’annonce particulièrement chargé. Avec l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif, de nombreux mouvements sont attendus au sein de l’équipe première du club. Épaulé par Antero Henrique, l’objectif primordial du décideur lusitanien sera sans nul doute de dégraisser de manière substantielle l’effectif parisien.

Ils sont pléthore à prétendre ainsi au départ une fois la fenêtre des transferts ouverte. Une liste longue comme le bras qui contiendrait à minima dix noms. Rafihna fait, sans conteste, partie de ceux-ci. Prêté à la Real Sociedad lors de la seconde moitié de saison, le milieu de terrain brésilien s’est quelque peu ragaillardi en terre basque. À tel point que la direction de la Real souhaiterait trouver un accord avec son homologue du PSG afin d’acquérir définitivement l’ancien blaugrana. Problème, cette tâche ne s’annonce pas si simple.

Un dossier plus complexe qu’il n’y parait

En effet, le Mundo Deportivo nous expose, ce jour, la situation dans ce dossier. Ainsi, si une volonté commune relierait les trois parties, à savoir le PSG, la Real Sociedad et le joueur, certains paramètres devront être réunis pour que cette transaction soit rendue possible. Déjà, le média nous explique qu’aucune démarche ne pourra avoir lieu tant que Luis Campos ne sera en en poste et le nouveau coach désigné. Car oui, cela ne fait plus guère de doute, Mauricio Pochettino va bien quitter le club de la capitale dans les jours à venir.

Une fois que ce flou entourant la stratégie sportive rouge et bleu sera dissipé, les discussions sérieuses pourront débuter. En revanche, MD expose une problématique : le salaire de Rafinha. En effet, ce dernier percevrait des émoluments bien trop élevés pour les finances de la Real. Pour sa part, le PSG ne devra pas non plus se montrer trop gourmand pour son élément qui se trouve en fin de contrat en juin 2023. Le média conclut en indiquant que toutes ces tractations devant prendre du temps, il y a fort à parier que cette hypothétique transaction ne sera pas effective avant la reprise de l’entraînement des deux écuries. Rafinha pourrait donc commencer sa préparation physique sous la tunique du PSG.