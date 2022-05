Mbappé n’a donné son accord ni au Real Madrid ni au PSG

Ce mardi 17 mai est dicté par les rumeurs autour du futur de Kylian Mbappé. L’attaquant (23 ans), encore sous contrat jusqu’au 30 juin avec le PSG, a expliqué qu’il était proche de prendre sa décision pour son avenir et que l’annonce de son choix sera connue bien avant le 28 mai. Ce matin, plusieurs médias indiquaient que l’international français penchait plus vers un départ au Real Madrid. Cet après-midi, ESPN fait savoir que des sources ont indiqué au journaliste Julien Laurens que les Rouge & Bleu auraient renoncé à garder leur numéro 7 et qu’ils s’attendaient à ce qu’il annonce son transfert au Real Madrid.

Selon Santi Aouna, journaliste spécialiste du mercato pour Foot Mercato, si Kylian Mbappé devait quitter le PSG, l’ancien monégasque a déjà trouvé un accord avec les Merengue sur les contours d’un contrat. Mais Mbappé n’a pas donné un oui définitif au champion d’Espagne. Une réunion doit avoir lieu entre l’attaquant et le PSG ce soir. Une deuxième rencontre doit également avoir lieu demain. Le champion de France tente toujours d’obtenir un accord avec le joueur en rassurant le clan Mbappé « sur la viabilité du projet parisien. » Un point qui pourrait faire mouche auprès de l’attaquant. Ce dernier – une fois tous les éléments en sa possession – communiquera sa décision aux deux équipes. Santi Aouna conclut en indiquant qu’aucune réunion n’est prévue avec le Real Madrid ce mardi.

[MAJ 16h45] De son côté, Saber Desfarges confirme la réunion dans les prochaines heures entre Mbappé et le PSG. Selon le journaliste Prime Video, malgré sa présence au Qatar, aucun rendez-vous n’a eu lieu entre les dirigeants parisiens et leur attaquant hier. L’international français n’a d’ailleurs donné son accord ni au PSG ni au Real Madrid. « Sa volonté est un secret bien gardé. » Saber Desfarges qui conclut en expliquant que « le PSG craint que la situation lui échappe. »

PSG have given up on keeping Kylian Mbappe and expect him to announce a move to Real Madrid, sources have told @LaurensJulien 😯🇫🇷 pic.twitter.com/WTjwp5Tf2o

— ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2022