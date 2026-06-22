La France déjà qualifiée pour les seizièmes de finale !
L’Équipe de France affrontait l’Irak pour son deuxième match de Coupe du monde ce lundi soir. Une nouvelle victoire, à nouveau 3 buts… dans une soirée interminable.
Après la victoire de l’Argentine contre l’Autriche un peu plus tôt dans la journée, encore avec un Lionel Messi XXL et auteur d’un doublé (2-0), les Bleus étaient attendus face à l’Irak… et ils n’ont pas déçu !
En première mi-temps, les hommes de Didier Deschamps n’ont pas beaucoup d’occasions mais peuvent se reposer sur son meilleur buteur. Dès la onzième minute, Kylian Mbappé ouvre le score grâce à une frappe du gauche qui trouve le petit filet opposé. Ça fait 1-0 à la mi-temps… et puis les Bleus devront patienter 2h12 pour reprendre le match !! Suite à de gros orages et un protocole très (trop ?) strict, les deux équipes et ses supporters ont dû faire preuve de patience.
Dès le retour des vestiaires, Ousmane Dembele répond aux récents doutes avec une passe décisive pour Mbappé (54e) avant d’ouvrir son compteur but dans la complétion d’une belle frappe du droit (66e).
Les Bleus remportent leur deuxième victoire en autant de match dans ce mondial, sont déjà qualifiés pour les 1/16e de finale et ont de nouveau marqué 3 buts… le soleil brille au milieu des orages américains ! Rendez-vous ce vendredi à 21h contre la Norvège dans ce qui sera le choc de ce groupe I.
Le fil du match
- 00′ C’est parti entre la France et l’Irak !
- 01′ La première frappe du match est signée Manu Konaté. Ça passe à côté du cadre.
- 05′ Premier carton jaune pour Al Ammari côté irakien
- 07′ La reprise de Mbappé est complètement dévissée et passe largement à côté
- 13′ Les Français poussent et multiplient les situations.
- 14′ BUT DE MBAPPÉ ! GROSSE FRAPPE DU GAUCHE DE L’EXTÉRIEUR DE LA SURFACE DE RÉPARATION ! 1-0 POUR LES BLEUS !
- 23′ Il est temps de passer à la pause hydratation. Les Bleus mènent toujours 1-0 et domine largement cette rencontre !
- 29′ Les Irakiens sont mieux depuis la pause fraîcheur et multiplient les offensives sans pour autant vraiment inquiéter la défense tricolore.
- 37′ Quel dommage Bradley ! Le joueur parisien perce la défense, s’approche de la surface de réparation… Mais est trop altruiste et décale Olisé. Ça ne donne rien.
- 39′ Mbappé tente un lob en première intention du milieu de terrain. Mais son ballon s’envole dans les tribunes.
- 41′ Mbappé tout proche du doublé, mais il est bien repris au dernier moment par la défense irakienne.
- 45′ C’est la mi-temps ici à Philadelphie et les Bleus sont devant grâce à une frappe soudaine de Mbappé. Rendez-vous dans 15 minutes pour la suite des débats.
- 45′ Suite à un orage important, le match est décalé d’au moins 30 minutes. Reste à voir quand est-ce qu’il reprendra.
- 45′ Le match devrait reprendre à 1 heure du matin.
- 45′ Le match ne reprendra pas le match à 1 heure du matin. On est en attente de nouvelles informations.
- 45′ Le match ne devrait pas reprendre avant… 1h50 selon BeIn Sports qui rapporte les dernières infos de la FIFA
- 46″ Il est 2:05 du matin ici en France !!