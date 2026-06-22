La France déjà qualifiée pour les seizièmes de finale !

L’Équipe de France affrontait l’Irak pour son deuxième match de Coupe du monde ce lundi soir. Une nouvelle victoire, à nouveau 3 buts… dans une soirée interminable.

Après la victoire de l’Argentine contre l’Autriche un peu plus tôt dans la journée, encore avec un Lionel Messi XXL et auteur d’un doublé (2-0), les Bleus étaient attendus face à l’Irak… et ils n’ont pas déçu !

En première mi-temps, les hommes de Didier Deschamps n’ont pas beaucoup d’occasions mais peuvent se reposer sur son meilleur buteur. Dès la onzième minute, Kylian Mbappé ouvre le score grâce à une frappe du gauche qui trouve le petit filet opposé. Ça fait 1-0 à la mi-temps… et puis les Bleus devront patienter 2h12 pour reprendre le match !! Suite à de gros orages et un protocole très (trop ?) strict, les deux équipes et ses supporters ont dû faire preuve de patience.

Dès le retour des vestiaires, Ousmane Dembele répond aux récents doutes avec une passe décisive pour Mbappé (54e) avant d’ouvrir son compteur but dans la complétion d’une belle frappe du droit (66e).

Les Bleus remportent leur deuxième victoire en autant de match dans ce mondial, sont déjà qualifiés pour les 1/16e de finale et ont de nouveau marqué 3 buts… le soleil brille au milieu des orages américains ! Rendez-vous ce vendredi à 21h contre la Norvège dans ce qui sera le choc de ce groupe I.

Le fil du match