L’Espagne écrase l’Arabie Saoudite et lance sa Coupe du monde !

Opposée à l’Arabie Saoudite, l’Espagne n’a pas fait dans la demi-mesure en pliant la partie en 45 minutes. Score final : 4-0.

Une entrée en matière compliquée. Au terme d’une bataille acharnée, le Cap Vert est parvenu à accrocher l’Espagne championne d’Europe (0-0) lors de ce début de mondial américain. Forcément, après ce « faux-pas », la Roja avait à cœur de valider sa première victoire face à une Arabie Saoudite qui a, de son côté, tenu tête à l’Uruguay (1-1) pour son premier match dans ce groupe H. Mais cette fois-ci, les Saoudiens n’ont pas pu résister à la vague espagnole ce dimanche.

L’Espagne en mode express contre l’Arabie Saoudite

Tout s’est d’ailleurs joué dans le premier acte avec un Lamine Yamal buteur et en feu pour ses débuts en Coupe du monde (1-0, 10’). Oyarzabal aggravait, dans la foulée, la marque par deux fois et ce, avant même la fameuse pause fraicheur (3-0, 21’ et 24’). Acculés, les Saoudiens craquaient une quatrième fois juste après la pause avec un CSC signé Al-Tambakti (4-0, 49’).

Le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final. L’Espagne lance donc officiellement sa Coupe du monde et prend, par la même occasion, la tête du groupe H, avec une belle différence de but à la clé pour ne rien gâcher. À noter que Fabian Ruiz, seul joueur du PSG présent avec le groupe de Luis de la Fuente, a débuté cette partie sur le banc. Il a fait son entrée en jeu à la 70e minute, quand tout était largement bouclé donc, en lieu et place de Pedri.

Les compositions de départ

Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Olmo – Yamal, Oyarzabal, Baena

Arabie Saoudite : Al-Owais – Al-Tambakti, Lajami, Al-Anri, Abdulhamid – Al-Harbi, Al-Dawsari, Al-Khaibari – Al-Juwayr, Al-Buraikan, Al-Dawsari