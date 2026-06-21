Mercato – Gonçalo Ramos aurait décidé de quitter le PSG

Gonçalo Ramos aurait finalement pris sa décision pour ce mercato avec un départ dans les tuyaux. Et le PSG aurait même fixé son prix..

Joueur à l’efficacité redoutable en sortie de banc, mais beaucoup moins en tant que titulaire, Gonçalo Ramos est un supersub par excellence pour Luis Enrique. Un rôle qui a notamment fait gagner des points et des titres au PSG , notamment la Super Coupe d’Europe, et qui aurait fini de lasser le principal intéressé. En effet, selon A Bola, l’ancien lisboète serait désormais sûr de sa décision : son aventure à Paris touche à sa fin.



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Gonçalo Ramos ne forcera pas son départ, mais…

Après trois ans de bons et loyaux services, Gonçalo Ramos, épaulé par son super agent Jorge Mendes, attendrait donc désormais des offres intéressantes pour tenter un rebond loin de Paris. En revanche, A Bola ajoute que l’international portugais ne forcera aucun départ par respect pour le PSG. Niveau montant, la somme de 40 millions d’euros pourrait contenter la direction rouge et bleu.

Pour rappel, l’AAC Milan aurait notamment manifesté son intérêt sous l’impulsion de Ruben Amorim. Néanmoins, comme pour la Juve, le club lombard ne possède pas les fonds nécessaire à l’instant T pour valider ce coup sur le mercato et des ventes devront être conclues au préalable.