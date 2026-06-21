Tribune CS – Coupe du monde : Espagne / Arabie Saoudite

La Coupe du monde se poursuit ce dimanche avec l’Espagne qui tentera de valider un premier succès face à l’Arabie Saoudite. Coup d’envoi à 18h00.

Ça a été l’une des très grosses surprises de la première journée. Dans le groupe H, l’Espagne a été tenue en échec par une vaillante équipe du Cap Vert (0-0). La mission des hommes de Luis de la Fuente est donc assez claire en ce dimanche : faire tomber l’Arabie Saoudite pour définitivement lancer leur Coupe du monde. À cette occasion, Lamine Yamal fait son retour, tandis que Fabian Ruiz débute, lui, sur le banc. Un match à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les compositions officielles de cet Espagne – Arabie Saoudite

Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri, Olmo – Yamal, Oyarzabal, Baena

Arabie Saoudite Al-Owais – Al-Tambakti, Lajami, Al-Anri, Abdulhamid – Al-Harbi, Al-Dawsari, Al-Khaibari – Al-Juwayr, Al-Buraikan, Al-Dawsari: