Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 janvier 2026

Demain soir (21 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lille lors de la 18e journée de Ligue 1. Les joueurs de Luis Enrique s’entraînent une dernière fois ce jeudi matin.

Après son élimination en 16es de finale de la Coupe de France contre le Paris FC lundi soir (0-1), le PSG retrouve le Parc des Princes demain soir avec la réception de Lille dans le cadre de la dix-huitième journée de Ligue 1. Deuxième à un point de Lens, le club de la capitale voudra s’imposer contre le LOSC pour mettre la pression aux Lensois, qui recevront Auxerre demain après-midi. À la veille de cette rencontre contre les Lillois, les Parisiens s’entraînent une dernière fois au Campus de Poissy

Une séance à suivre à partir de 11 heures

Les 15 premières minutes de la séance du PSG seront ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur les forces en présence pour cette rencontre contre Lille, qui intervient quatre jours avant le retour de la Ligue des champions et le déplacement à Lisbonne pour y défier le Sporting dans le cadre de la septième et avant-dernière journée de la phase de ligue de la Champions League. Une séance dont les quinze premières minutes sont donc à suivre ici à partir de 11 heures.

