Le PSG compte bien se renforcer au milieu de terrain lors de ce mercato estival. Considéré à juste titre comme l’un des points faibles des Rouge & Bleu ces dernières saisons, Luis Campos a ciblé quelques joueurs afin d’améliorer ce secteur de jeu. Et depuis plusieurs jours, certains noms sont associés au club de la capitale : Vitinha (FC Porto), Renato Sanches (LOSC) ou encore Seko Fofana (RC Lens). Mais le dossier du milieu de terrain des Dragões est sur la bonne voie.

Le transfert de Vitinha devrait être acté cette semaine

Selon de nombreux médias, le néo-international portugais de 22 ans devrait être la première recrue des Rouge & Bleu. De plus, le transfert de Vitinha au PSG pourrait même être bouclé avant le 30 juin, afin qu’il soit comptabilisé pour l’exercice 2021-2022, d’après A Bola. Un point important pour le FC Porto afin de terminer la saison avec une balance financière positive. Mais les champions du Portugal accepteront seulement de libérer leur joueur lorsque la clause libératoire de 40M€ sera payée en une seule fois. De son côté, Luis Campos souhaite boucler rapidement cette arrivée, et pourra compter sur Antero Henrique. En effet, l’ancien directeur sportif parisien « établira le pont entre le club français et le FC Porto » afin de finaliser ce transfert, conclut le quotidien portugais.