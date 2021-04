Mauro Icardi pourrait quitter le PSG cet été (L’E)

Après une première saison très prometteuse (34 matches, 20 buts et 4 passes décisives), Mauro Icardi est dans le dur avec le PSG cette saison. L’attaquant argentin enchaîne les blessures et n’a joué que 19 matches cette saison pour sept buts et six passes décisives. L’ancien de l’Inter Milan est également en concurrence avec Moise Kean qui réalise de très bonnes performances sous le maillot Rouge & Bleu. Après deux ans au PSG, Mauro Icardi pourrait quitter le club de la capitale cet été selon les informations de l’Equipe. Cette saison, il a subi cinq pépins de santé (cuisse, coronavirus, malade, adducteurs, genou) et a déjà manqué 24 matches. Selon le quotidien sportif “les représentants d’Icardi lui cherchent une porte de sortie cet été.” Il serait d’ailleurs nostalgique de la Serie A. Du côté du PSG, on ne s’opposera pas à un départ de son numéro 9. “L’opération ne sera pas simple à finaliser car le PSG va vouloir récupérer au moins ce qu’il a payé à l’Inter (50 millions d’euros), ce qui n’a rien d’évident au vu du contexte sanitaire actuel.” L’Equipe qui conclut en indiquant que si le PSG ne s’opposera pas forcément à son départ, c’est que cela libérerait de la masse salariale pour recruter et/ou prolonger Kylian Mbappé “pour assumer l’augmentation de salaire qui ira avec.“