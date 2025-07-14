Médias : Les audiences du PSG au-dessus de celles de l’Equipe de France Féminine à l’Euro 2025

Le match des audiences télévisuelles du dimanche 13 juillet 2025 a livré son verdict, et c’est sans appel : la finale de la Coupe du Monde des Clubs opposant le PSG à Chelsea sur TF1 a largement dominé le troisième match de groupe de l’Équipe de France Féminine à l’Euro 2025 diffusé sur France 2.

Malgré sa défaite en finale face à Chelsea, le Paris Saint-Germain a réuni un public impressionnant. Selon les chiffres de Médiamétrie, pas moins de 4,79 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre sur TF1, représentant une part d’audience (PDA) de 30,1%. Un score colossal qui confirme l’immense popularité du club parisien et l’attrait des grandes affiches de compétitions internationales. Ce résultat place TF1 en tête des audiences de la soirée, loin devant la concurrence. De son côté, l’Équipe de France Féminine, qui affrontait les Pays-Bas pour son dernier match de poule de l’Euro 2025, a attiré 2,28 millions de téléspectateurs sur France 2. Avec une part d’audience de 13,8%, les Bleues signent la troisième meilleure audience de la soirée, juste derrière la série « Alex Hugo » sur France 3. Malgré un score nettement inférieur à celui du PSG, cette performance reste honorable, d’autant plus que le match a permis aux Françaises de se qualifier brillamment pour les quarts de finale de la compétition.

Pour rappel, cette confrontation directe d’audiences était le résultat d’un choix de programmation particulier. Le groupe TF1, détenteur initial des droits du match de l’Équipe de France Féminine, avait décalé la rencontre sur France 2 pour privilégier la diffusion de la finale du PSG. Une décision stratégique qui visait clairement à maximiser l’audience sur l’événement le plus porteur, et qui semble avoir payé au vu des chiffres.

