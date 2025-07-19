Mercato – Braga officialise l’arrivée de Gabriel Moscardo

Annoncée depuis plusieurs jours, l’arrivée de Gabriel Moscardo au SC Braga est désormais officielle. Le joueur a été prêté par le PSG au club portugais.

Prêté la saison dernière au Stade de Reims, Gabriel Moscardo n’aura joué que dix matches toutes compétitions confondues (un but), notamment en raison de nombreuses blessures. Présent aux États-Unis avec le PSG pour participer à la Coupe du monde des clubs, le milieu de terrain n’aura pas joué une seule minute lors de la compétition. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il ne jouera pas avec le club de la capitale lors de l’exercice 2025-2026.

Un prêt sans option d’achat

Annoncé proche de rejoindre le SC Braga sous la forme d’un prêt, Gabriel Moscardo va bien rejoindre le club portugais. Ce samedi après-midi, l’équipe du Minho a en effet officialisé l’arrivée du milieu de terrain en provenance du PSG. Braga indique que Gabriel Moscardo a été prêté pour un an sans option d’achat. Au sein du club portugais, il portera le numéro 17.