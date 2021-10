Ce mardi soir, le PSG a réalisé une superbe opération d’un point de vue comptable face au RB Leipzig en glanant les trois points de la victoire au terme d’une partie extrêmement compliquée (3-2). Avec ce succès, et sept points au compteur en trois matches, les Parisiens ont fait un grand pas vers la qualification. Un match qui a été également marqué par le premier doublé de Lionel Messi sous la tunique francilienne.

Et pour Jérôme Alonzo, qui s’exprime sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, cette performance rapproche, un peu plus, le dernier vainqueur de la Copa America d’un nouveau Ballon d’Or, au détriment d’un certain Karim Benzema par exemple : « Ce qui est marrant, c’est qu’entre Messi et Benzema, c’est l’Argentin qui a fait le moins bon match. Mais à fait marquant égal, je pense que Messi marquera plus les esprits qu’un autre. Le pouvoir d’attraction et de séduction que possède ce joueur seront toujours plus décisifs au moment des votes pour le Ballon d’Or. Et même si Benzema, Salah ou Mbappé ont fait un meilleur match que lui, ça reste Lionel Messi. «