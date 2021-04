Marquinhos : “On doit chercher plus de régularité”

Huit défaites après 31 journées de Ligue 1, c’est le bilan du PSG. Dans ce choc entre les deux premiers du championnat, les Parisiens se sont inclinés (0-1) et comptent désormais trois points de retard sur leur adversaire du soir (1er, 66 pts), qui sera le leader à l’issue de cette 31e journée de Ligue 1. Surtout, les Rouge et Bleu voient l’AS Monaco revenir à un point (3e, 62 pts), en attendant le résultat de Lens / OL (à 20h). Après cette défaite face aux Dogues, le capitaine du PSG – Marquinhos – est revenu sur la prestation parisienne au micro de Canal Plus.

La défaite du PSG

Marquinhos : “C’est décevant. À chaque fois qu’on perd on dit la même chose, ça a manqué d’engagement. Dès le début ils ont marqué et ensuite ils ont fermé le résultat avec le confort et nous, on n’a pas réussi à marquer. Il y a des joueurs qui reviennent de sélection et d’autres qui ne sont pas dans leur meilleure forme, mais il ne faut pas chercher d’excuses. Il faut qu’on soit plus costauds que ça à la maison. Il y a beaucoup d’équipes qui se sont imposées à la maison cette saison (5 défaites à domicile), ce n’était pas dans nos habitudes et il faut reprendre ça en mains. On est arrivés dans un moment important de la saison et il faut se remettre dans des meilleures conditions le plus rapidement possible.”

Le manque de constante dans les résultats

Marquinhos : “C’est notre point négatif cette saison. On a eu des hauts et des bas. Ça enchaîne beaucoup et on doit chercher plus de régularité comme lors des dernières saisons. Maintenant, il ne faut pas tout jeter en l’air car il y a des choses importantes qui arrivent, on peut faire des belles choses encore. Il faut se concentrer sur le positif et sur les choses qu’on peut améliorer. Le prochain match est l’un des plus importants de la saison pour nous et il faut se mettre à 100%.”