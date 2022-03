Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 17 mars 2022. Nasser Al-Khelaifi maintenu à la tête de la présidence du PSG, Di Maria sur le départ et des discussions pour Dembele, la déception en Youth League, la liste de Didier Deschamps annoncée aujourd’hui…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur l’avenir de Nasser Al-Khelaifi. Le quotidien francilien explique que le président du PSG souhaite rester en poste et mener le club de la capitale au sacre en Ligue des champions. Du côté de ses supérieurs à Doha, on pense de la même manière. En effet selon les informations du Parisien, « la place de NAK, patron rouge et bleu depuis 2011, n’est pas remise en cause. Il conservera son poste de président à l’issue de la saison en cours. ‘Il n’y a aucune menace sur son avenir’, clament plusieurs sources proches des instances à Doha. ‘Il est indéboulonnable sauf gros souci de santé’, ajoute un intime de la direction parisienne. » Ce message « s’adresse en partie aux quelques supporteurs qui souhaiteraient un nouveau visage à la tête du PSG », puisque ces derniers ont émis des doutes pour la première fois sur le président Rouge & Bleu. Malgré les contestations, le dirigeant qatarien souhaite que les animations du CUP se poursuivent. « Au Qatar, sa réussite et celle du PSG depuis dix saisons sont reconnues. Un haut dignitaire qatarien rappelle que QSI a racheté le club pour moins de 50 millions d’euros en 2011. Aujourd’hui, la valeur du PSG dépasse les 2,5 milliards d’euros. » explique le journal local. Seule la décision de justice à venir pourrait fragiliser sa place à la présidence du club de la capitale. Même s’il « suscite des jalousies à Doha […] le boss, c’est l’émir, donc pas de souci » rapporte ses proches. Enfin « la possibilité de voir un président non qatarien nommé à la tête du PSG relève de l’impossible » conclut Le Parisien.

Si Nasser Al-Khelaifi devrait rester au PSG, ce serait une autre histoire pour Angel Di Maria. En effet selon les informations du quotidien Le Parisien, El Fideo « n’a reçu aucun signe positif de la part du PSG et ne croit plus que les dirigeants puissent lui proposer une prolongation, même pour une saison. » Ce serait donc « l’heure des grands changements » à Paris. Le fait de lui lever son option d’une année supplémentaire est jugée comme « une erreur » par la direction sportive Rouge & Bleu. Comme pour Cavani, « l’heure est arrivée pour conclure sept saisons d’une belle aventure et de procéder à un renouvellement sur le front de l’attaque. » En cas de départ, le club de la capitale chercherait un remplaçant à Di Maria et celui-ci pourrait se nommer Ousmane Dembele. En effet « Leonardo suit ce dossier de longue date, et le PSG aurait les moyens financiers de l’enrôler en cas de départ de Di Maria », explique le quotidien francilien.

L’Équipe est revenu sur la « nouvelle désillusion » du PSG mais cette fois-ci chez les titis avec l’élimination en 1/4 de finale de la Youth League contre Salzbourg (1-3). Si les Parisiens ont dominé une grande partie de la première mi-temps, la rencontre a basculé sur un fait de jeu contestable comme à Madrid : Diakité a égalisé dans la continuité d’une charge irrégulière de Kameri sur Zaire-Emery. Sur cette action, l’arbitre a validé le but autrichien, avant d’avertir ce même Kameri pour sa faute. L’incident a « perturbé la mécanique parisienne » et les Rouge & Bleu ont plongé physiquement face à la puissance de l’équipe autrichienne.

Par ailleurs, Didier Deschamps va annoncer la liste des joueurs qui seront convoqués avec l’équipe de France pour la trêve internationale qui arrive dans les prochains jours. À noter côté parisien que Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe seront appelés avec les Bleus, avec aussi deux anciens titis Rouge & Bleu. En effet Moussa Diaby devrait être de retour mais aussi Christopher Nkunku selon L’Équipe. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui réalise une saison exceptionnelle du côté de Leipzig, devrait donc recevoir sa première convocation pour l’équipe nationale.