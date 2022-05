Ce samedi soir (21h sur Prime Video), le FC Metz et le PSG s’affrontent – au Parc des Princes – dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1. Et pour cette ultime rencontre de la saison, le club de la capitale voudra finir de la meilleure des manières cette saison assez compliquée. En face, les Messins jouent leur maintien en cette fin de championnat (18e avec 31 pts). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait aligner deux joueurs qui normalement joueront leur dernier match sous les couleurs Rouge & Bleu et qui ont marqué l’histoire du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria et Keylor Navas.

Une chance pour les titis pour cette dernière ?

Le coach argentin pourra aussi compter sur des joueurs cadres en plus des Titis souvent présents avec l’effectif professionnel : Edouard Michut et Xavi Simons. Voici ci-dessous le groupe des Rouge & Bleu pour affronter le FC Metz.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Navas, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Nuno Mendes

Milieux : Verratti, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Simons, Michut, Gueye

Attaquants : Messi, Mbappé, Di Maria, Neymar

Point Médical :

Leandro Paredes, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa et Julian Draxler poursuivent leur travail de reprise et ne seront pas disponibles pour participer au match contre Metz ce samedi.