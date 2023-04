PSG / OL : Un invité surprise dans le onze de départ ?

Le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un choc du championnat de France que le club de la capitale abordera sans plusieurs de ses cadres. En ce sens, les joueurs les moins utilisés depuis le début de saison pourraient avoir du temps de jeu.

Pour cette rencontre de clôture de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, Christophe Galtier devra composer avec les absences longues durées de Neymar, Presnel Kimpembe, ou encore celles de Carlos Soler, Sergio Ramos, et Nordi Mukiele. Au milieu de terrain, le coach du PSG a convoqué six joueurs : Renato Sanches, Marco Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery et Danilo Pereira.

Le groupe du PSG pour la réception de Lyon

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Pembélé, Bernat, Bitshiabu, Marquinhos, Mendes

Milieux : Sanches, Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery, Verratti, Danilo

Attaquants : Messi, Mbappé, Ekitike, Gharbi

Avec les joueurs à sa disposition, Christophe Galtier pourrait retrouver une défense à quatre. Cependant, le doute plane autour de l’entrejeu. En effet, si L’Equipe annonce un milieu de terrain composé de Vitinha, Marco Verratti, et Fabian Ruiz, nos confrères d’RMC Sport avancent la titularisation de Renato Sanches à la place de l’Espagnol.

Composition probables d’RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bitshiabu, Mendes – Sanches, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé.

🛑 | Renato Sanches pourrait être titulaire contre l’OL ✔️🇵🇹



Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bitshiabu, Mendes – Sanches, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé pic.twitter.com/xemM16lUYe — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 1, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Dans cette configuration, il sera intéressant de se pencher sur le rôle qui sera donné à Renato Sanches. Le Portugais est plutôt polyvalent au milieu de terrain, tant il est capable de joueur devant la défense mais aussi un cran plus haut.