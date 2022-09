Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 1er septembre 2022. La victoire du PSG sur la pelouse du TFC (3-0), retour sur les performances de Lionel Messi et Neymar Jr, et la dernière ligne droite du mercato des Rouge & Bleu.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la belle victoire du PSG au Stadium face au Toulouse FC (3-0) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Après un résultat nul frustrant contre l’AS Monaco (1-1) dimanche dernier, les hommes de Christophe Galtier ont retrouvé confiance avec notamment un but de Neymar et de Kylian Mbappé, bien servis par Lionel Messi. Malgré la bonne volonté toulousaine en début de rencontre, « il en faudra plus, beaucoup plus, cette saison, pour qu’une formation de Ligue 1 déstabilise ce Paris-là », assure L’E. Performants, les deux Sud-Américains sont sortis avant la fin de rencontre pour préparer au mieux les prochaines échéances. Et « il faudra des tonnes de persuasion à Christophe Galtier dans les prochains jours pour faire admettre à ses leaders la nécessité d’un turnover avant même le début de l’automne. » Comme depuis le début de saison, la paire Vitinha–Marco Verratti a montré ses qualités et une belle complémentarité dans l’entrejeu. Quelques entrants se sont distingués à l’image de Juan Bernat, buteur, et d’Hugo Ekitike qui a buté sur un Maxime Dupé en état de grâce. Titulaires pour la première fois de la saison, Danilo Pereira et Nordi Mukiele ont montré quelques difficultés face aux Toulousains en début de rencontre. Ils « ont perdu trop de duels et abandonné trop d’espaces aux attaquants du TFC au point que Donnarumma aura presque eu autant d’arrêts à réaliser en une soirée (5e, 9e, 12e, 55e) que depuis le début de saison. »

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la belle performance de Neymar Jr. Comme depuis le début de saison, le numéro 10 du PSG affole les statistiques et a une nouvelle fois inscrit un but, son 7e en Ligue 1. Si l’on ajoute son doublé au Trophée des Champions, le Brésilien porte son total à 9 buts et 6 passes décisives. Il est sans conteste le meilleur parisien de ce début d’exercice 2022-2023. Et ce mercredi à Toulouse, l’international auriverde aurait même pu ajouter quelques offrandes supplémentaires si ses coéquipiers s’étaient montrés un peu plus réalistes devant les buts adverses. Au-delà de ses performances statistiques, le Brésilien de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2027, affiche un état d’esprit exemplaire. En 151 matches avec les Rouge & Bleu, il a inscrit 109 buts et délivré 66 passes décisives. « En interne, ils sont plusieurs à penser que si le PSG veut rêver plus grand cette saison, c’est-à-dire briller en Ligue des champions et enfin la remporter, cela passera obligatoirement par un grand Neymar », rapporte L’E.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Ramos 5, Marquinhos 6, Danilo 5 – Mukiele 5, Verratti 8, Vitinha 7, Mendes 6 – Messi 7, Mbappé 7, Neymar 7

Au rayon mercato, L’Equipe fait le point sur les derniers dossiers chauds du PSG à quelques heures de la fermeture du marché estival. Le club parisien a notamment réussi à vider son loft d’indésirables. En effet, ce soir il ne pourrait rester que Rafinha parmi les joueurs dont le duo Luis Campos-Christophe Galtier voulait se séparer. Concernant les arrivées, le club de la capitale garde toujours espoir dans le dossier Milan Skriniar. Face à la nécessité de recruter au poste de défenseur central, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, « s’est personnellement impliqué dans la venue » du Slovaque de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter Milan. Et au fil des discussions avec le club italien, l’espoir est réapparu à Paris, confirme L’E. Après avoir arrêté tout dialogue il y a quelques jours, les deux parties échangent de manière constructive. « Le PSG se montrait, dans la soirée, prudent mais confiant. Un courant fort insistait pour que ce soit Skriniar ou rien d’ici ce soir. » Pour l’attaque, le board parisien a redéfini ses plans initiaux. Après avoir ciblé un profil à la Gianluca Scamacca, les dirigeants ont repensé leur plan et ont opté pour le recrutement d’un milieu offensif en la personne de Carlos Soler. L’international espagnol sera officialisé aujourd’hui contre un chèque de 17M€ plus 5M€ de bonus. Il sera considéré comme le remplaçant de Lionel Messi et Neymar Jr.

Au rayon des départs, Abdou Diallo retrouvera la Bundesliga. En effet, le joueur a donné son accord pour rejoindre le RB Leipzig. Il s’agit d’un prêt payant (2M€) assorti d’une option d’achat de 25M€. Il est attendu ce matin pour passer sa visite médicale. Concernant Layvin Kurzawa, il sera prêté avec option d’achat à Fulham. Pour Keylor Navas, le deal avec Naples reste encore actif, mais « se heurte toujours à des obstacles économiques (prise en charge du salaire). » Alors qu’il avait longtemps refusé de quitter Paris, Julian Draxler a trouvé une porte de sortie et s’apprête à rejoindre Benfica sous la forme d’un prêt. Enfin pour Mauro Icardi, le « PSG et Galaratsaray sont tombés d’accord sur les grands principes (la répartition de la prise en charge du salaire doit être encore définitivement validée, par exemple). » Malgré un intérêt de Fenerbahçe, l’Argentin s’est déjà entendu avec Galatasaray.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la victoire du PSG à Toulouse (3-0). Un succès sans douleur chez le promu. Mais dans cette rencontre, le club de la capitale a montré un double visage. Avant l’ouverture du score de Neymar Jr (36′), le PSG a semblé reculer face au jeu du TFC et « a donné la trouble impression d’être en rodage, avec un jeu uniquement axial, quasi dans l’entonnoir, là où les adversaires ont compris qu’il faut se renforcer. » L’équipe de Christophe Galtier était facilement coupée en deux dès la perte du ballon. Une fragilité défensive rédhibitoire qui peut inquiéter à l’approche de la Ligue des champions. Et à une semaine du choc face à la Juventus, « Paris ne s’affiche pas chaque jour un peu plus solide et collectif (…) ce Paris-là n’indique pas l’idée qu’il est prêt, se marchant dessus devant parfois avant que les combinaisons ne deviennent lumineuses, n’exploitant pas vraiment la largeur, et offrant trop de prises à ses combattants, de Lille à Toulouse en passant par Monaco », constate LP. Si le jeu des champions de France en titre reste largement supérieur à celui proposé sous l’ère Mauricio Pochettino, ils manquent encore de hargne dans certains secteurs de jeu. Mais les Rouge & Bleu engrangent des points et n’ont pas encaissé de but pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1.

Le quotidien francilien fait également un focus sur la belle performance de Lionel Messi au Stadium. Auteur de deux passes décisives, l’Argentin confirme son retour en forme depuis le début de saison. Profitant d’une préparation estivale complète avec le PSG, La Pulga se montre décisive grâce à sa vision du jeu. En six matches, il porte déjà son total à 4 buts et 4 passes décisives. Et hier soir, il était proche de trouver le chemin des filets mais est tombé à plusieurs reprises sur un Maxime Dupé des grands soirs (2e, 9e, 25e, 45e, 49e). Surtout, il a été à l’origine de toutes les actions dangereuses des Parisiens. Si le trio d’attaquants est parfois retombé dans ses travers en oubliant les replis défensifs, l’arrivée de Carlos Soler apportera une solution offensive supplémentaire à Christophe Galtier afin de faire souffler plus souvent Lionel Messi.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6 – Ramos 6, Marquinhos 5, Danilo 4 – Mukiele 5, Vitinha 6, Verratti 7.5, Mendes 5.5 – Messi 7, Mbappé 7, Neymar 7

Enfin, Le Parisien fait aussi son point sur le mercato du PSG. Dans la dernière ligne droite, le club francilien va tenter de recruter Milan Skriniar. En effet, le board parisien juge l’effectif trop juste dans le secteur défensif. Et depuis le début du mercato, Luis Campos a jeté son dévolu sur le défenseur de l’Inter. Malgré l’intransigeance des Nerazzurri dans ce dossier, le PSG reste optimiste et continue les négociations avec ses homologues italiens. « Très tôt, Campos a obtenu l’accord contractuel du défenseur slovaque, ce qui a placé le club lombard dos au mur. » Cependant, l’Inter attend toujours 80M€ pour son international de 27 ans, qui souhaite vivre un nouveau challenge. Si les Rouge & Bleu ne voulaient pas dépasser les 55M€ hors bonus la semaine passée, ils pourraient désormais monter leur offre à 65M€. Reste à savoir si cette proposition réussira à convaincre l’Inter de lâcher son défenseur à quelques heures de la fermeture du marché.

Concernant Carlos Soler, il va passer sa visite médicale ce jeudi à Paris et il devrait même effectuer le voyage à Nantes avec le groupe ce week-end. Pour les départs, le PSG finalise le prêt avec option d’achat d’Abdou Diallo au RB Leipzig. Désireux de résilier son contrat dans un premier temps, Julian Draxler a finalement accepté d’être prêté au Benfica Lisbonne. Enfin, Antero Henrique cherche une porte de sortie à Rafinha au Qatar, sans succès pour l’instant.