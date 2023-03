Quitter le PSG tôt, pas forcément un gage de réussite

Le PSG possède l’un voire le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de titis préfèrent quitter leur club formateur pour s’assurer du temps. Mais cela ne fonctionne pas tout le temps.

Beaucoup de joueurs formés au PSG préfèrent quitter leur club formateur voyant leur chance de jouer avec l’équipe première ne pas être élevée. Le meilleur exemple est Kingsley Coman. Après quatre apparitions avec les Rouge & Bleu, il a préféré signer son premier contrat professionnel avec la Juventus Turin. Un an après, il quittait le club italien pour rejoindre le Bayern Munich. Ce mercredi soir, l’Equipe a fait un point sur les titis parisiens qui ont quitté les Rouge & Bleu jeune. Et ce n’est pas une réussite pour tout le monde. « Vu son rang et ses ambitions en Europe, le PSG n’a pas toujours d’espace à offrir chez les pros quand ses jeunes estiment qu’ils n’ont pas le temps d’attendre. » Si pour Mike Maignan, Christopher Nkunku ou Coman, le PSG peut avoir des regrets, « le plus souvent, la direction du club parisien semble avoir souvent eu raison de ne pas céder aux exigences parfois démesurées des représentants de ses joueurs« , lance le quotidien sportif.

Plusieurs joueurs ont explosé après leur départ

L’Equipe classe les titis qui ont quitté le PSG en trois catégories. Ceux qui ont le niveau Ligue des Champions, ceux qui ont le niveau des cinq grands championnats et ceux qui galèrent. Pour la première catégorie, le quotidien sportif cite Nkunku, qui n’avait pas encore le niveau pour déloger des joueurs comme Verratti, Di Maria, Neymar, Cavani ou Mbappé. En restant au PSG, où il a tout de même joué 78 matches (11 buts), il n’aurait très certainement pas eu la même trajectoire assure l’Equipe. C’est également le cas pour Moussa Diaby. « D’autres titis semblaient promis à un destin comparable à ceux de Nkunku ou Diaby et leurs départs, parfois sans indemnité, ont pu être interprétés comme des erreurs du club. C’est le cas par exemple des défenseurs centraux Dan-Axel Zagadou et Tanguy Kouassi. »

Quitter le PSG, pas forcément synonyme de grands temps de jeu

Même s’il se distingue avec l’Eintracht Francfort, Eric Junior Dina Ebimbe, il n’étale pas des performances de nature à nourrir des regrets comme Jonathan Ikoné ou Odsonne Edouard, « qui montrent qu’ils ont le niveau pour entrer dans la concurrence à la Fiorentina et à Crystal Palace où ils ne sont cependant pas indiscutables. » Enfin, plusieurs joueurs galèrent alors qu’il pensait avoir plus de temps de jeu en quittant le PSG. Angel Gomes, qui a rejoint Manchester City à 18 ans n’a joué que deux matches avec le club anglais avant d’enchaîner les prêts et finalement signer à Palerme (D2 italienne). Après des bons moments à Bordeaux, Yacine Adli, « qui s’imaginait au Bayern ou au Barça quand il était en formation« , n’a joué que cinq matches avec l’AC Milan. Arthur Zagré, qui a signé à Monaco en 2019 enchaîne aussi les prêts. En quittant le PSG, tu n’as donc toujours pas l’assurance de jouer régulièrement.